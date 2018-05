Os 15 livros que influenciaram Philip Roth

O escritor americano Philip Roth, considerado um dos mais importantes do século 20, declarou em 2012 que doaria toda a sua coleção de livros para a Biblioteca Pública de Newark quando morresse. Quando informou a decisão de doar o acervo, com mais de 3.500 volumes, o autor também divulgou uma lista com 15 de suas obras de ficção favoritas. A seleção inclui autores como JD Salinger, Saul Bellow, Bernard Malamud, Franz Kafka e Bruno Schulz. Newark, localizada no estado de Nova Jersey, é a cidade natal do escritor. Nos anos em que frequentou a universidade local, a biblioteca pública da cidade teve um papel fundamental em sua formação: “Durante meu primeiro ano na Universidade de Newark, durante muitas horas diárias em que eu não tinha aulas, ficava entre as pilhas de livros ou nas salas de leituras da biblioteca lendo, estudando e pesquisando”, explicou após o anúncio da doação.

Autor de “Adeus, Columbus” (1959), “O Complexo de Portnoy” (1969), “Pastoral Americana” (1997), “Casei com um Comunista” (1998) e “A Mancha Humana”, Philip Roth recebeu o Prêmio Pulitzer de Ficção em 1998, o prestigioso Prêmio Internacional Man Booker em 2011 e, em 2012, foi o vencedor do Prêmio Príncipe das Astúrias de Literatura. Além disso, ele foi o único autor americano cujas obras completas foram publicadas em vida pela Library of America, que se dedica a preservar a herança cultural americana.

1 — Citizen Tom Paine (1943), Howard Fast, lido por Roth aos 14 anos

2 — Finnley Wren (1934), Philip Wylie, lido por Roth aos 16 anos

3 — Look Homeward, Angel (1929), Thomas Wolfe, lido por Roth aos 17 anos

4 — O Apanhador no Campo de Centeio (1951), J.D. Salinger, lido por Roth aos 20 anos

5 — As Aventuras de Augie March (1953), Saul Below, lido por Roth aos 21 anos

6 — Adeus às Armas (1929), Ernest Hemingway, lido por Roth aos 23 anos

7 — O Ajudante (1957), Bernard Malamud, lido por Roth aos 24 anos

8 — Madame Bovary (1856), Gustave Flaubert, lido por Roth aos 25 anos

9 — O Som e a Fúria (1929), William Faulkner, lido por Roth aos 25 anos

10 — O Processo (1925), Franz Kafka, lido por Roth aos 27 anos

11 — A Queda (1956), Albert Camus, lido por Roth aos 30 anos

12 — Crime e Castigo (1866), Fiódor Dostoiévski, lido por Roth aos 35 anos

13 — Anna Kariênina (1975-1978), Lev Tolstói, lido por Roth aos 37 anos

14 — Chéri (1920), Colette, lido por Roth aos 40 anos