10 filmes para quem gosta de pensar

O Iluminado (1980), Stanley Kubrick

Jack Torrance é contratado para ser o caseiro de em um hotel no Colorado durante o inverno, e se muda para o local com a mulher e o filho. Ele pretende usar o isolamento no local para escrever um livro. No entanto, o confinamento com a família começa lhe causar problemas psicológicos. Aos poucos, Jack apresenta uma mudança brusca de comportamento. Ao mesmo tempo, o seu filho começa a ter visões de acontecimentos assustadores do passado.