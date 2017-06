A lista de reprodução “The History of Classical Music” promove uma verdadeira aula de música clássica com uma retrospectiva histórica condensada em 1.200 canções, datadas do século 11 ao 20. A seleção está disponível no Spotify, e reúne composições dos primórdios do gênero musical, com o canto gregoriano, até a contemporaneidade, com Henryk Górecki — compositor polonês que morreu em 2010.

No topo da playlist estão os compositores Léonin e Pérotin, da escola de Notre Dame, que são apontados como os “pais” da música moderna. Avançando um pouco na linha do tempo, o fim do período medieval, a renascença e o barroco são representados pelas canções de Handel, Bach, Vivaldi, Pachelbel, Scarlatti, entre outros. Obviamente, Beethoven e Mozart não ficaram de fora, embora não tenham recebido um destaque tão grande quanto os compositores da era romântica Dvorák e Tchaikovsky.

Contrariando a ideia de que só se produziu música clássica até o início do século 19, como defendido por algumas correntes, a seleção chega desafiadora ao século 20, com os compositores americanos Bernstein, Reich e Philip Glass. Fora da América, o austríaco Schoenberg, o francês Messiaen, e o húngaro Ligeti também foram mencionados como os representantes entre os contemporâneos.

Para ouvir a lista, e iniciar uma viagem por nove séculos de música, é necessário possuir uma conta no Spotify. O serviço possui opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: A história da música clássica contada em 1200 músicas