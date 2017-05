As 10 melhores músicas do U2

O jornal britânico “The Guardian” publicou uma lista com as melhores músicas da banda de rock U2. A seleção foi realizada pelo crítico de música Dave Simpson, um dos mais respeitados da área. Simpson relembrou hits que marcaram diferentes momentos da carreira do grupo, e ordenou as canções de acordo com o ano de lançamento. No topo da lista está “Into the Heart” (1980), do álbum “Boy”, o primeiro da carreira do U2. Em seguida, “Octuber” (1981), que deu nome ao segundo disco. Em relação aos sucessos recentes, foram lembrados “Discotheque” (1996) e “Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of”(2000).

O U2 surgiu em 1976 e conta com os mesmos integrantes desde a sua formação: Bono, nos vocais; The Edge, na guitarra; Adam Clayton, no baixo; e Larry Mullen Jr., na bateria. Os quatro se conhecerem depois que Larry colocou um anúncio no colégio em que estudava, em Dublin, buscando interessados em formar uma banda de rock. Inicialmente, os garotos criaram a banda Feedback, mas no ano seguinte mudaram o nome para The Hype. Apenas em 1978 decidiram adotar o nome U2 — que faz alusão a “you too” (“você também”, em inglês) e, além disso, seria o nome de um avião de espionagem.

O grupo se lançou no cenário mundial em 1983, com “Sunday Bloody Sunday” (1983), do álbum “War”. A música critica o episódio que ficou conhecido como “Domingo Sangrento”, o ataque de tropas britânicas a manifestantes em Derry, na Irlanda do Norte, que deixou 16 mortos. De lá para cá, o U2 lançou dezenas de álbuns e está na lista de cantores com maior número de vendas de discos do mundo. Além disso, também coleciona 22 prêmios Grammy, detendo o recorde de banda mais premiada da competição.

1 — Into the Heart (1980)

1 — Into the Heart (1980)

2 — October (1981)

3 — New Year's Day (1983)

4 — Sunday Bloody Sunday (1983)

5 — Bad (1984)

6 — Pride (In the Name of Love) (1984)

7 — Where the Streets Have No Name (1987)

8 — One (1992)

9 — Discotheque (1996)