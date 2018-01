A rádio online Jazz24, que faz parte da rádio pública americana KNKX, e a organização National Public Radio (NPR) realizaram uma enquete mundial com o intuito de eleger as 100 melhores canções de jazz de todos os tempos. Ao todo, 1500 canções foram citadas por cerca de 10 mil participantes. As 100 mais votadas foram reunidas em uma lista, que pode ser ouvida gratuitamente no Spotify. Para acessá-la é necessário ter registro e realizar login. O serviço possui uma opção de assinatura gratuita.

No topo da seleção aparece “Take Five”, composição escrita por Paul Desmond e apresentada pelo The Dave Brubeck Quartet, no álbum “Time Out”, de 1959. “Take Five” foi o primeiro single de jazz da história a vender 1 milhão de cópias. Já o segundo lugar ficou com “So What”, de Miles Davis, gravada no álbum “Kind of Blue”, também de 1959. A terceira colocação ficou a cargo de “Take The a Train”, composta por Billy Strayhorn e gravada por Duke Ellington, no álbum “Uptown”, de 1952.

Apesar de não figurar entre as primeiras colocações, John Coltrane é o músico que aparece mais vezes, com sete canções no ranking. Sendo elas: “My Favorite Things”, lançada em 1961; “Acknowledgement”, de 1965; “Giant Steps”, de 1960; “Naima”, de 1958; “Lush Life”, de 1958; “Blue Train”, de 1957; “Bye bye Blackbird”, de 1962.

Além de Coltrane, a lista traz outras lendas, como: Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Chet Baker, Ella Fitzgerald, Stan Getz, Benny Goodman, Oliver Nelson, Herbie Hancock, Coleman Hawkins, Bill Evans, Ahmad Jamal, Glenn Miller, Ray Charles, Charlie Parker, Errol Garner, Billie Holiday, Thelonious Monk e Nina Simone.

Clique no link para ouvir: As 100 maiores canções da história do jazz