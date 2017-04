Os 10 maiores álbuns de jazz da história

10 — The Black Saint And The Sinner Lady — Charles Mingus

Lançado em 1963 pela Impulse Records, “The Black Saint and the Sinner Lady” é uma composição única composta por seis partes divididas em 4 faixas. 11 músicos participaram da gravação: dois trompetes, três saxofones, trombone, tuba, guitarra, piano, baixo e bateria. No encarte do álbum Charles Mingus tenta sintentizar sua criação: “Compus esta música para dançar e para ouvir. É a música autêntica com muitos dos meus significados. É o meu epitáfio vivo do nascimento até o dia em que ouvi falar pela primeira vez de Bird e Diz”, referindo-se a Charlie Parker e Dizzy Gillespie. O “The Penguin Guide to Jazz”, concedeu a “The Black Saint And The Sinner Lady” o prêmio máximo da publicação — a coroa — usada para distinguir as obras-primas do gênero.