Todas as músicas de Miles Davis em ordem cronológica

Nascido em Alton, Illinois, nos Estados Unidos, Miles Davis começou a estudar música aos 13 anos, quando o pai lhe presenteou com um trompete. Ao 16 já estava inserido no círculo musical, realizando apresentações nos períodos em que não estava na escola. Um ano depois, aos 17, começou a tocar no grupo e Eddie Randle, os Blue Devils.

Quando completou a maioridade, em 1944, mudou-se para Nova York em busca de uma bolsa de estudos na renomada Juilliard School. Contudo, ao chegar à Big Aplle, modificou os planos, e decidiu procurar a banda de Charlie Parker, da qual se tornou um quinto membro não oficial. Em 1945, gravou as primeiras músicas com o grupo.

A carreira solo foi iniciada apenas três anos depois, quando Davis lançou os primeiros singles. Mesma época em que começava a a sua parceria com Gil Evans, com quem colaboraria pelos próximos 20 anos. Sozinho ou acompanhando de outros músicos, Miles Davis inovou e definiu tendências nos palcos. O seu estilo único fez com que ele se mantivesse na vanguarda do Jazz até os anos 1990, consolidando-se como um dos músicos mais influentes do século 20.

