“A Day in the Life” (1967), “I Want to Hold Your Hand” (1963) e “Strawberry Fields Forever” (1967) são as três melhores músicas da icônica banda britânica The Beatles, de acordo com um ranking publicado pela revista “Rolling Stone” em 2011 — que classifica as 100 melhores canções do grupo. No entanto, o legado deixado por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr está muito além desses três hits, ou mesmo das outras 97 músicas pontuadas pela revista à ocasião. Entre os anos 1960, quando o grupo musical foi formado, e 1970, quando ocorreu a sua dissolução total, os Beatles lançaram mais de 338 músicas. Todas elas foram reunidas em uma playlist no Spotify, e o melhor, em ordem cronológica. Ao todo, são mais de 17 horas de Beatles para ouvir gratuitamente. Para isso, basta possuir um registro no Spotify e realizar o login. O serviço oferece uma opção de assinatura sem custos.

Enraizados do skiffle e do rock and roll da década de 1950, os Beatles assumiram diversos gêneros durante a carreira: do folk rock ao rock psicodélico. Em alguns trabalhos, o grupo muitas vezes incorporou elementos da música clássica e outros, inovando criativamente as canções. Sucesso absoluto no Reino Unido e fora dele, estima-se que tenham vendido 1 bilhão de discos em todo o mundo.

Clique no link para acessar: Todas as músicas dos Beatles em ordem cronológica para ouvir gratuitamente