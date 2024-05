A história belíssima e inspiradora que vai melhorar instantaneamente seu dia, no Prime Video

Em uma das frases impactantes de “Uma Doce Revolução”, no Prime Video, uma personagem negra diz à outra: “Agora você está jovem e bonita, mas logo você ficará velha e acabada, porque as mulheres negras são o que todos usam para pisar”. Há muitas minorias desprivilegiadas na nossa sociedade. Certamente, nenhuma merece direitos em detrimento de outras. No entanto, o filme da cineasta S.E. DeRose abre nossos olhos para as disparidades além das óbvias.

É um filme sobre mulheres. Tanto sua protagonista quanto as personagens de apoio sustentam a história com grande relevância, mostrando como uma mulher fortalece a outra. Grace Gordon (Anna Friel) retornou à sua cidade natal, depois de dois divórcios, para o funeral de seu pai. Para sua surpresa, a única herança é a propriedade da família que está com a hipoteca atrasada. Desempregada, sem dinheiro no banco e com as dívidas de seu pai, Grace precisa, pela primeira vez na vida, resolver seus problemas sozinha.

Uma patricinha que sempre foi bancada pelo dinheiro do pai e dos maridos, ela não é, exatamente, um exemplo de decência em sua cidade, localizada no Sul conservador do país, durante a década de 1960. Seu estilo de vida, os casamentos e os gastos excessivos sempre foram vistos pelos demais moradores como obscenos.

Agora, suas únicas companheiras são Mattie (Starletta Dupois) e Jubilee (Pauline Dyer), que trabalham em sua casa e estão dispostas a ajudá-la a encontrar um marido rico capaz de pagar a hipoteca e salvar a propriedade. Depois de inúmeros encontros atrapalhados com homens grotescos, Grace decide vender alguns de seus itens valiosos na loja de antiguidade de George (Sean Astin) e procurar um emprego. Considerada inadequada para as vagas por sua personalidade forte e a falta de submissão, Grace acaba encontrando uma solução paliativa vendendo produtos da Avon de porta em porta.

Até que um encontro com um deputado (Kelsey Grammer) bem-intencionado, mas falido, a faz acreditar novamente no amor. Em uma das vagas de emprego, ela conhece Ruth (Tina Ivlev), uma mãe e mulher inteligente, mas financeiramente desfavorecida, que precisa manter os filhos através da prostituição. Elas se tornam amigas e fundamentais para ajudar uma à outra a alçar voos.

Enquanto cria arcos narrativos na comunidade negra, mostrando a luta pela igualdade de direitos, o filme aborda também como os discursos masculinos antirracistas nunca incluíram a liberdade feminina, nem mesmo da mulher negra.

Então, esse grupo de personagens femininas, todas guerreiras à sua maneira, fortes, independentes e cheias de ideias revolucionárias, precisam se unir para lutar pelo reconhecimento das mulheres na sociedade, como trabalhadoras, como pensantes (pessoas capazes de entrar em debates, discutir política e outros assuntos que sofreram apropriação masculina) e como seres humanos. Inicialmente tentando solucionar seus próprios problemas sozinhas, elas encontram umas nas outras solidariedade e inspiração para enfrentarem seus desafios unidas.

É aí que a relação de Grace com o deputado se torna uma ferramenta importante para as mulheres também entrem na luta pelos direitos de igualdade. Ela propõe a ele que inclua as mulheres na pauta e, mesmo que inicialmente relutante, ele acaba aderindo à proposta e sugerindo no Congresso.

Filme: Uma Doce Revolução

Direção: S.E. DeRose

Ano: 2021

Gênero: Drama/Romance/História

Nota: 8/10