Com Keanu Reeves, o filme inspirado por ‘Mad Max’, na Netflix, que Tarantino considera um de seus favoritos

Polêmico e contraditório, “Amores Canibais”, dirigido pela iraniana naturalizada estadunidense Ana Lily Amirpour, é ambientado em um futuro distópico no deserto do Texas, onde pessoas desesperadas e à beira da loucura tentam levar suas vidas de forma banal, seja em raves, andando de skate ou apenas sobrevivendo. É nesse cenário caótico que Arlen, vivida por Suki Waterhouse, se encontra. Em meio a um ambiente reminiscento de “Mad Max”, Arlen atravessa um deserto escaldante, cercada por latas velhas, sacos plásticos e televisões quebradas, em busca de um lugar para chamar de lar.

As filmagens ocorreram em um cemitério de aviões em Lancaster e na isolada vila Comfort, em Salton Sea. Grande parte da estética do filme foi alcançada de maneira natural, sem muitos recursos de figurino, maquiagem ou efeitos especiais. Esse cenário desértico e insalubre traz um tom de realismo misturado com fantasia, criando um universo que parece real e ao mesmo tempo fruto da imaginação de Amirpour.

Arlen é uma personagem complexa, simultaneamente forte, frágil e enigmática. O mistério cerca não apenas Arlen, mas todos os personagens do filme, cujas histórias pregressas nunca são reveladas. Logo no início do filme, Arlen perde um braço e uma perna, destacando a hostilidade do mundo em que vive.

Em meio aos destroços de um avião, Miami Man (Jason Momoa) vive com sua família: sua esposa Maria (Yolonda Ross) e sua filha Honey (Jayda Fink). Eles sequestram e aprisionam pessoas indefesas para arrancar seus membros e consumir sua carne. Esse canibalismo pode ser visto tanto como um método desesperado de sobrevivência quanto como uma escolha de indivíduos cruéis e egoístas. Ao encontrar a canibal responsável por suas amputações, Arlen decide buscar vingança.

A controvérsia do filme se intensifica quando Arlen, uma mulher branca, mata uma mãe negra na frente de sua filha. Arlen então assume o papel de mãe para a criança, Honey, e ainda conquista o coração de Miami Man. Esse momento gerou desconforto durante uma entrevista com Amirpour, quando uma espectadora questionou a diretora sobre a representação racial e a moralidade das ações de Arlen. Amirpour respondeu posteriormente que o filme não pretendia abordar essas questões diretamente, mas sim explorar as bestas internas que nos levam a devorar uns aos outros e a discutir a justiça de um “olho por olho”.

O filme conta com um elenco de personagens excêntricos, como O Gritador (Giovanni Ribisi), O Ermitão (Jim Carrey) e O Sonhador (Keanu Reeves). “Amores Canibais”, na Netflix, mistura elementos de “Alice no País das Maravilhas” com o estilo de Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, além de toques de “Mad Max”.

Filme: Amores Canibais

Direção: Ana Lily Amirpour

Ano: 2016

Gênero: Ação/Terror/Mistério

Nota: 8/10