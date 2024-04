4 comédias nada bobinhas na Netflix feitas para pessoas inteligentes

O Conde (2023), Pablo Larraín

Divulgação / Netflix

Este filme ousa reinterpretar a história chilena, retratando Augusto Pinochet como um ancestral vampiro. Na decadente mansão, símbolo de séculos de degradação, Pinochet enfrenta uma crise existencial e o peso da imortalidade. Mergulhando no horror gótico e entrelaçando com humor mordaz, é uma reflexão profunda sobre poder, declínio e a condição humana em sua complexidade. Um convite para uma jornada cinematográfica única e provocativa. A trama desafia convenções ao explorar o lado sombrio da história, revelando camadas profundas de significado por trás da narrativa fantasiosa. À medida que Pinochet confronta seus demônios internos, o espectador é levado a refletir sobre as implicações mais amplas da tirania e da imortalidade. Ambientado em uma mansão decadente que ecoa séculos de opressão, o filme cria uma atmosfera densa e inquietante, onde os horrores do passado se fundem com os medos do presente. Uma experiência cinematográfica verdadeiramente instigante que desafia e intriga até o último momento.