Desligue o cérebro e comece a semana em ritmo alucinante com Dwayne ‘The Rock’ Johnson na Netflix

Habitar em comunidades humanas implica um constante jogo de forças entre virtudes e vícios, uma dicotomia simplista que pode levar a interpretações superficiais, mas que frequentemente sugere a predominância das sombras sobre a luz. Nesse contexto, Dwayne “The Rock” Johnson se destaca no cenário contemporâneo como um ícone que flutua entre esses extremos, apoiado, sem dúvida, por sua presença física distinta.

Em “Arranha-Céu: Coragem sem Limite”, Johnson tem a chance de atender às expectativas do público, transcendendo rótulos limitantes que frequentemente são associados à sua imponente estatura física, enquanto reforça sua imagem de herói ao se lançar de corpo e alma em cenas que demandam seu reconhecido vigor físico. Sob a direção de Rawson Marshall Thurber, o filme intercala momentos de intensa ação com segmentos dramáticos que permitem a Johnson desafiar estereótipos e demonstrar suas habilidades na atuação, reminiscente de seu papel em “O Escorpião Rei” (2002), que marcou uma das suas primeiras incursões significativas no cinema.

Thurber estabelece o cenário do filme dez anos antes dos eventos principais, em uma cabana isolada em Ash Laje, Minnesota, onde um crime violento ocorre numa noite fria e escura, desencadeando uma série de eventos misteriosos. O enredo tece um mistério em torno de Ray Hutchinson, um homem branco de 38 anos, cuja vida é dissecada sob o prisma de um thriller. A história então se desloca para o contexto urbano de Hong Kong, onde o arranha-céu Pérola se ergue como um monumento à aspiração humana de alcançar os céus, uma temática que ecoa desde as construções antigas até os arranha-céus modernos.

Will Sawyer, personagem de Johnson, emerge como um protetor deste marco arquitetônico, enfrentando desafios não apenas físicos, mas também pessoais, quando sua família se torna o alvo de ameaças dentro do edifício. A confrontação com Kores Botha, vivido por Roland Møller, torna-se o palco para a revelação definitiva do caráter de Sawyer, desmistificando qualquer incerteza sobre sua verdadeira natureza. Assim como Johnson, Sawyer é um homem comum confrontado por adversidades extraordinárias, uma metáfora para a trajetória do próprio ator, que navega com destreza entre os papéis de herói e homem comum.

Filme: Arranha-Céu: Coragem sem Limite

Direção: Rawson Marshall Thurber

Ano: 2018

Gêneros: Ação/Suspense

Nota: 8/10