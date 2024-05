Pegue seu chocolate quente e se jogue debaixo das cobertas para assistir ao romance perfeito, com Anne Hathaway, no Prime Video

Um britânico e uma americana, ele famoso, ela, uma mulher independente e de algum modo ligada às artes, se apaixonam. Certo, há alguma coisa de “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999) em “Uma Ideia de Você”, mas o filme de Michael Showalter vai se diferenciando da comédia romântica de Roger Michell (1956-2021) à medida que entra na equação uma variável ainda hoje motivo de tabus mesquinhos e hipócritas.

Ele é Nicholas Galitzine, uma jovem revelação cuja carreira ganha musculatura depois de “Continência ao Amor” (2022), o drama também pleno de notas românticas sobre um fuzileiro naval que se casa com uma moça que é-lhe pouco mais que uma estranha a fim de ter direito a um benefício destinado a praças casados recentemente.

Ela é Anne Hathaway, que dispensa apresentações e acumula um sucesso atrás do outro desde “O Diário da Princesa” (2001), de Garry Marshall (1934-2016), embora tenha realmente caído no gosto das plateias do mundo todo na pele de Andrea Sachs, a assistente workaholic da implacável Miranda Priestly em “O Diabo Veste Prada” (2006), levado à tela por David Frankel e ainda hoje uma das melhoras histórias a respeito da selva corporativa que Hollywood já botou na praça.

Pelo currículo de cada um dá para ter uma ideia sobre do que se trata o longa de Showalter, cujo roteiro, livremente inspirado no romance homônimo de Robinne Lee, de 2017, também remeteria ao namoro do músico e ator Harry Styles com a atriz Olivia Wilde. Fofocas à parte, “Uma Ideia de Você” dribla uma porção de obstinados clichês e faz com que o eixo da narrativa mova-se no ritmo mais adequado para que o espectador deixe de lado seus preconceitos e usufrua da viagem.

Solène Marchand é, como o próprio nome sugere, uma galerista cuja loja em Silver Lake nunca passou por grandes dificuldades, malgrado não conte com os clientes milionários que vivem nas redondezas deste quadrilátero glamoroso de Los Angeles. Sua filha, Izzy, está prestes a concluir o ensino médio e as duas tem lidado bem com divórcio de Solène e Daniel, o pai da garota.

Ainda que o diretor esmiúce de modo tardio esse núcleo, essencial para que se absorva boa parte da trama, mormente na proximidade do desfecho, Hathaway, Ella Rubin e Reid Scott fazem o que se espera deles, e a conexão desses dois pontos explica o fato de Solèneter ido parar na área exclusiva do festival Coachella, mais precisamente no camarim de Hayes Campbell, o vocalista do August Moon, a boy band de que Izzy tinha sido fã até outro dia, mas agora soa muito “sétima série”.

Showalter deslinda esse encontro marcado entre Solène, a poucos dias de assoprar as quarentas velas, e Hayes, de Galitzine, um garotão de 24 anos à primeira vista bastante maduro para a idade, mas que desafina num passeio no qual, já oficialmente juntos, tem de assumir sua verdadeira natureza de garanhão diante das anedotas contadas por seus colegas de banda na presença da namorada mais velha.

Há dois jeitos de se encarar “Uma Ideia de Você”, ambos corretos. O primeiro é admitindo que Solène e Hayes pertencem mesmo a universos paralelos — e a diferença etária não tem nada com isso — e devem se separar; o segundo, levado a termo por Showalter, é esperar que os anos corram e eles se vejam em quadras mais serenas da vida.

Essa solução fácil é, por óbvio, uma fantasia e até um delírio, mas de ilusão também se vive, e o cinema é o lugar certo para tal. Acreditar em dividir sua felicidade e seus dissabores com alguém é uma escolha, mas exige também sacrifício. Não há mais contraditório, ridículo e delicioso que o amor, tenha oito anos ou um século.

Filme: Uma Ideia de Você

Direção: Michael Showalter

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Romance/Drama

Nota: 9/10