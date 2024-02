A melhor comédia romântica do século 21 está no Prime Video

Atacado pela crítica na época de seu lançamento, “Casa Comigo?”, no Prime Video, faz 14 anos de existência e, de lá para cá, ganhou status de romance cult. Mesmo tanto tempo depois de sua estreia, seja para o negativo ou positivo, o filme estrelado por Amy Adams e Matthew Goode ainda repercute. Massacrada por estereotipar irlandeses e forçar o sotaque de maneira ridícula, a comédia romântica do tipo ame ou odeie tem mais admiradores que haters e a gente te explica agora os motivos.

Adams interpreta a patricinha americana maníaca por organização Anna Brady, que pega um avião para visitar o namorado que está em Dublin para uma convenção. Ele é Jeremy (Adam Scott), um cirurgião cardíaco que tem muitas coisas em comum com Anna. Eles possuem as mesmas metas de vida, gostos e uma apreciação comum por roupas, acessórios e comidas refinados. Ele é atencioso e o relacionamento é aparentemente perfeito, exceto por um detalhe: Jeremy ainda não pediu Anna em casamento. Cansada de esperar, ela fica sabendo de uma tradição irlandesa em que é permitido que, no dia 29 de fevereiro, mulheres proponham seus namorados em casamento.

A data para cumprir a tradição é bastante específica, então Anna precisa estar em Dublin no dia certo para o pedido. Mas um acaso faz com que seu voo turbulento acabe sendo desviado para Cardiff, uma belíssima e histórica cidade portuária e e com uma zona rural deslumbrante. O lugar fica a apenas 10 horas de distância de Dublin, o problema é que uma porção de empecilhos começam a surgir no caminho de Anna, atrapalhando-a de cumprir sua missão.

O maior desses problemas é Declan (Matthew Goode), proprietário de um pub que está à beira da falência. Sem ônibus ou táxis que possam levá-la até Dublin, Declan, que precisa de dinheiro para salvar seu negócio, se propõe a levá-la. No entanto, uma série de situações atrasam a viagem.

O charme do filme reside na relação extremamente problemática entre Anna e Declan. Ele é o completo oposto dela. Machão, insensível e inimigo da higiene, ele desperta a aversão da mulher. Ela, da mesma forma, é tudo que ele parece detestar. Ele a enxerga como uma garota fresca e superficial da cidade que está desesperada por casamento. Ela o enxerga como um grosseirão, caipira e inconveniente.

No entanto, conforme os dois passam pelos obstáculos de sua jornada e são forçados a trabalhar em conjunto para conseguirem alcançar seus objetivos, eles acabam se apaixonando. Ao longo do caminho, eles se surpreendem tanto negativamente quanto positivamente. Anna se mostra uma garota romântica, sonhadora e empenhada em seus objetivos. Declan prova, durante o tempo com ela, que seu coração é duro porque foi partido, mas que dentro dele reside alguém tão igualmente romântico e sonhador. Ele ainda prova seus dotes culinários e demonstra o quanto é cuidadoso e que se importa, apesar de seu jeito rústico e duro.

Enquanto percorrem os quilômetros até Dublin, o filme nos presenteia com paisagens encantadoras e de tirar o fôlego. O humor é bobo, simples, às vezes ofensivo, mas de uma forma ingênua. O roteiro de Deborah Kaplan e Harry Elfont, em conjunto com as atuações extraordinárias e cativantes de Amy Adams e Matthew Goode, oferecem a mais perfeita sintonia de desarmonia entre duas pessoas.

Filme: Casa Comigo?

Direção: Anand Tucker

Ano: 2010

Gênero: Romance

Nota: 9/10