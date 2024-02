Épico indicado ao Oscar, na Netflix, está entre os filmes mais vistos da atualidade no Brasil

Robert Zemeckis é uma entidade do cinema responsável por sucessos gloriosos e históricos, como “De Volta para o Futuro”, “Forrest Gump: O Contador de Histórias” — que lhe rendeu o Oscar de melhor direção —, “Contato”, “Naufrágio”, dentre outros. Em “Aliados”, na Netflix, Zemeckis cria uma atmosfera noir repleta de romance e espionagem, com inspirações dos clássicos “Casablanca” e “A Estranha Passageira”.

Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o longa-metragem charmoso estrelado por Brad Pitt e Marion Cotillard ganhou o coração da crítica, misturando política e entretenimento em um caldeirão só e mostrando que é possível fazer cinema hollywoodiano com inteligência. No entanto, as bilheterias não foram lá tudo isso. Gastos 85 milhões de dólares, a arrecadação nos cinemas serviu praticamente para pagar os custos da produção, totalizando 119,5 milhões.

Pitt e Cotillard interpretam Max Vatan, um agente secreto canadense, e Marianne, uma espiã da Resistência, que se unem para derrubar nazistas que invadiram a França. Depois de se camuflarem entre aristocratas alemães, eles assassinam o embaixador do Terceiro Reich no Marrocos. Seguidas sequências de ação inebriantes que elevam as emoções do público com adrenalina e sensualidade, enquanto Max e Marianne empunham suas metralhadoras lado a lado, correm dos perigos e deixam seus inimigos ensanguentados no chão, eles, apaixonados, formam sua família em meio ao clima caótico e cheio de tensão da guerra.

Apesar de todas as incertezas do mundo, ao amor não resta dúvidas. Eles se tornam pais da pequena Anna, que nasce em um hospital de freiras que socorre feridos de guerra, e se abrigam em uma charmosa casinha simples em uma calorosa vizinhança em Londres. Embora o mundo não seja um lugar pacífico, na intimidade e conforto de seu pequeno lar, a vida parece finalmente encontrar alguma paz.

Mas a paz, ao contrário do amor, é frágil. Quando Max é convocado para uma nova missão, tudo é colocado em jogo. Sua tarefa é nada menos que descobrir a verdadeira identidade de sua esposa Marianne, suspeita de ser uma agente dupla, agindo em favor dos inimigos. Relutante em aceitar que Marianne não é a pessoa por quem se apaixonou, ele quer provar a inocência da mulher. No entanto, fica incumbido de assassiná-la, caso seus crimes se provem verdadeiros.

Então, Zemeckis cria uma atmosfera de tensão e desconfiança em torno do casal. Max passa a desconfiar dos mais singelos gestos de Marianne, desde apagar um abajur a conversar com o joalheiro do bairro. Tudo se torna um possível vestígio de sua culpa. Max passa a visitar antigos amigos e inimigos para que reconheçam Marianne e a identifiquem e ele possa provar para si mesmo e aos outros quem ela verdadeiramente é.

No entanto, independente de suas identidades, o que importa mais? Seus trabalhos ou o amor que sentem um pelo outro e a vida que construíram juntos? Seria o amor também uma farsa, uma construção teatral para joguetes políticos? Essa bela obra com estética que remete aos filmes antigos vale a pena de ser vista para se descobrir, enfim, o que é verdade e o que mentira.

Filme: Aliados

Direção: Robert Zemeckis

Ano: 2016

Gênero: Ação/Suspense/Drama

Nota: 9/10