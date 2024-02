Indicado ao Oscar 2024 e baseado em livro que vendeu 100 milhões de exemplares, um dos melhores filmes do ano está em cartaz

Baseado no clássico homônimo de Alice Walker, “A Cor Púrpura” está em cartaz nos cinemas e foi indicado ao Oscar 2024 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante para Danielle Brooks. A tendência de produzir releituras de filmes musicais tem se tornado cada vez mais frequente. O clássico “Amor, Sublime Amor”, de 1961, foi regravado em 2021 por Steven Spielberg, assim como o icônico “Meninas Malvadas”, de 2004, que ganhou uma nova versão em 2024.

Entrando na onda de repaginar clássicos, o novo “A Cor Púrpura” conta a história de Celie (Fantasia Barrino), uma mulher afro-americana que vive no sul dos Estados Unidos no início do século 20. Criada por um pai rígido e abusivo, seu único refúgio é sua irmã Nettie (Halle Bailey), que é sua confidente e sua alegria em meio a tanto sofrimento.

Mister (Colman Domingo), recém-viúvo, está à procura de uma nova esposa. Ao encontrar Celie, o pai da moça a oferece em casamento ao rapaz. A partir desse momento, Celie começa a enfrentar inúmeras violências e atrocidades físicas e psicológicas cometidas pelo marido.

Celie e Nettie são separadas, e Mister impede que Celie tenha qualquer tipo de contato com a irmã, além de torná-la sua escrava durante anos. A vida miserável de Celie parece não ter fim; os abusos sexuais, a violência doméstica, os xingamentos e críticas sobre sua aparência são constantes, e o filme retrata fielmente a realidade machista da época.

Gradativamente, outras mulheres entram na vida de Celie e começam a ser modelos de inspiração para ela, ensinando-a sobre empoderamento feminino e independência. Uma delas é sua enteada Sofia (Danielle Brooks), uma mulher de personalidade forte, que não permite que nenhum homem diga como ela deve se comportar.

Pouco tempo depois, ela também conhece Shug Avery (Taraji P. Henson), uma cantora famosa em todo o território americano, que ela admirava há algum tempo. A cantora já conhecia Mister, o marido de Celie, e por isso se hospeda na casa do casal durante uma rápida viagem à cidade.

Celie encontra em Shug tudo o que almeja se tornar: uma mulher imponente, autoconfiante e totalmente segura de si. A energia emanada por ela contagia todos da cidade, mas Celie é a mais afetada. O envolvimento das duas é tão forte que também se conectam amorosamente, desenvolvendo uma paixão e cumplicidade durante a estadia de Shug.

Antes de Shug partir, ela encontra as cartas que Nettie enviava para Celie, escondidas por Mister durante anos. Ao descobrir que sua irmã está viva, uma ponta de esperança cresce dentro de Celie, e o filme ganha um novo cenário. Mesmo após a boa notícia, a história continua a nos ferir com preconceitos racistas sofridos por Sofia e a violência que Celie enfrenta em casa.

Quando o enredo se encaminha para o desfecho, a resistência se torna protagonista da trama, e todas as dificuldades das personagens femininas são superadas. Em meio a um ambiente racista, machista e homofóbico, as personagens enfrentam todos os tipos de discriminação, mas conseguem encontrar uma vida melhor.

Os dramas e críticas sociais retratados durante toda a narrativa são embalados por uma trilha sonora original criada para o musical de mesmo nome, que estreou na Broadway em 2005. As coreografias e figurinos coloridos e deslumbrantes enriquecem as cenas, trazendo um novo aspecto para elas.

Dentro de um contexto conservador e religioso, a história de luta e resistência cresce no filme, deixando uma mensagem de esperança e progresso para as novas gerações, além de destacar a importância da sororidade entre mulheres.

Com atuações marcantes e uma direção que realça a cultura africana, a nova versão de “A Cor Púrpura” valoriza a luta das mulheres negras que foram negligenciadas e escravizadas mesmo após o período escravocrata e apresenta uma releitura moderna, sem perder a essência da obra original. As melodias emocionantes e o desfecho emblemático certamente arrancarão lágrimas até dos mais insensíveis.

Filme: A Cor Púrpura

Direção: Blitz the Ambassador

Ano: 2023

Gêneros: Musical/Drama

Nota: 10