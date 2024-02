Filme de mistério e ação com Keanu Reeves acaba de chegar à Netflix

Suspense erótico com Keanu Reeves, “Bata Antes de Entrar”, que está na Netflix, é dirigido por Eli Roth, que também é ator e coescreveu o roteiro com Nicolás López e Guillermo Amoedo. O filme começa com Evan Webber (Reeves), um pai de família e dj, em sua casa, falando ao telefone com sua esposa e filhos. Todos estão na praia para o Dia dos Pais, mas Evan teve que ficar por conta de um trabalho.

Uma tempestade cai lá fora e uma atmosfera de suspense está no ar. Algo está prestes a acontecer. Mas, ao contrário do que se espera, a casa de Webber não é invadida por nenhum grupo mascarado com armas ameaçadoras ou um serial killer com uma faca na mão. Alguém bate à porta. Desconfiado, Evan pergunta quem é do outro lado. Uma voz feminina ressoa. Ele abre e duas jovens enxarcadas estão na sua entrada, implorando por ajuda.

Aparentemente indefesas e bastante atraentes, as duas garotas dizem que se perderam a caminho de uma festa. Após serem deixadas por um táxi, perambularam no bairro por 20 minutos até serem pegas pela chuva. Com o telefone molhado, Genesis (Lorenza Izzo) não consegue fazê-lo funcionar. Bel (Ana de Armas) esqueceu o seu em casa. Sem saber os números de cabeça, elas pedem para usar o computador para que possam contatar seus amigos pelas redes sociais.

Evan, sem jeito, não consegue dizer “não”. Então, deixa que as duas estranhas entrem na sua casa. Eles conversam por um tempo e elas parecem ser garotas legais, mas talvez um pouco espaçosas. Elas querem usar a secadora da casa para secar suas roupas. Ele não quer ser mal-educado ao ponto de negar-lhes o favor de deixá-las secas. Então, alguns minutos depois, elas estão nuas por baixo de roupões, enquanto as vestimentas delas estão no eletrodoméstico da família.

Mais um pouco de conversa e Evan apresenta seu trabalho como dj. Todos começam a flertar e logo a dupla de mulheres estão em cima dele. Uma longa noite de sexo a três, como Evan jamais poderia imaginar, acontece.

Na manhã seguinte, Evan espera que as duas donzelas sedutoras em perigo já estejam longe dalí, mas não é bem isso que acontece. Elas estão na cozinha usando roupas de sua esposa e espalhando coisas por toda a parte. A mulher dele liga, e ele consegue disfarçar a presença das visitantes. No entanto, sua paciência vai se esgotando. Parte, por conta do medo de ser descoberto pela própria família. A culpa não parece ter lugar aqui.

No entanto, quanto mais seu desejo para que as intrusas vão embora cresce, mais elas desejam ficar. Não demora para que o sonho erótico se transforme no pior dos pesadelos. Chantagens, perseguições, torturas. Um jogo cruel que parece uma punição a Evan por conta de sua traição. Baseado em “Death Game”, de 1977, Eli Roth consegue construir aos poucos uma tensão crescente e enlouquecedora que, com certeza, conduz os espectadores por uma jornada angustiante.

Enquanto Eli Roth brinca que nenhuma família de comercial de margarina é perfeita como parece, mostra que ninguém, nem mesmo os rostos mais angelicais e inocentes são confiáveis.

Filme: Bata Antes de Entrar

Direção: Eli Roth

Ano: 2015

Gênero: Suspense

Nota: 8/10