Com atuação extraordinária de Natalie Portman, filme da Netflix indicado ao Oscar 2024 está nos cinemas

Filmado em Savannah, na Geórgia, o drama “Segredos de um Escândalo”, produção da Netflix em exibição nos cinemas, é um retrato excêntrico e interessante de uma história que, embora ficcional, tem inspiração real. Estrelado por Natalie Portman e Julianne Moore, o longa-metragem retrata a relação de uma atriz famosa, Elizabeth (Portman), com formação em Juilliard, e uma carreira bem-sucedida, com a família formada pelo casal Joe Yoo (Charles Melton) e Gracie (Moore) e seus três filhos, Mary (Elizabeth Yu), Charlie (Gabriel Chung) e Honor (Piper Curda).

A família é aparentemente comum, não fosse uma notável diferença de idades entre Joe e Gracie. Se você não parar para fazer as contas, nem se dá conta de que a diferença é grande demais para que a família faça sentido. É porque não faz mesmo. Por trás da fachada de família tradicional, querida pela vizinhança e emocionalmente equilibrada, há um passado obscuro e moralmente ambíguo.

Gracie, aos 36 anos de idade, se apaixonou pelo adolescente Joe, de 12, na loja de animais em que trabalhavam. Ela já era casada e com filhos. Ele, um garoto com muitas responsabilidades para sua idade e cuidador de suas irmãs mais novas, já que seus pais passavam o dia todo fora de casa a trabalho. “Ele amadureceu rápido demais. Enquanto eu fui superprotegida”, afirma Gracie a Elizabeth, que está na casa da família por uma temporada para estudar a história e comportamento de Gracie para interpretá-la nas telas em um filme independente.

A presença de Elizabeth, aos poucos, se torna um tanto incômoda e destrutiva, tanto para si própria quanto para a família, que já tem problemas demais. Elizabeth tem uma curiosidade perversa que escrutina a fundo demais o interior de Gracie. Por fora, ela é uma máscara congelada escondendo bem demais suas intenções, que não são tão claras desde o começo. Ela se faz de boazinha com Gracie, mas há uma tensão na relação entre elas. A música-tema de Marcelo Zavos alimenta as cenas com tensão e melodrama. E, de alguma forma, se se torna um pouco exagerado e novelesco, é proposital. É uma espécie de estilo que o próprio filme deseja seguir.

Enquanto investiga a vida desta mulher em busca de expor seus crimes e más intenções, Elizabeth se torna um perfil de pessoa bastante comum, especialmente nos dias de internet. Aquela que julga com base em tabloides. O júri da cultura do cancelamento autoindulgente em relação a si próprio, mas tão crítico em relação aos outros.

A história de Gracie e Joe é baseado em um caso real. O que deixa tudo ainda mais bizarro. Dizem que amor não tem idade, mas às vezes deveria ter. Na história real, a professora Mary Kay Letourneau, de 34 anos, teve um caso com seu aluno, Vili Fualaau, de 12. Assim como Gracie, ela teve o primeiro filho com ele na cadeia. Os dois se casaram quando ela foi solta, anos depois, e ele já havia atingido a maioridade.

Com atuações extraordinárias, especialmente das duas protagonistas, “Segredos de um Escândalo” é uma análise psicológica que desafia o público a pensar em seus parâmetros de moralidade e pudor. Como diz a própria personagem de Portman, os papeis no cinema mais interessantes são aqueles cuja moralidade é complexa, fica em uma área cinzenta desconhecida.

Filme: Segredos de um Escândalo

Direção: Todd Haynes

Ano: 2023

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 9/10