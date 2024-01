Olha a ideia velha!

Não sei se na sua cidade ou mesmo no seu bairro passa todos os dias uma Kombi que compra ferro velho. Na minha rua passa, todo santo dia, mesmo nos fins de semana. E não passa só uma vez, passa umas quatro vezes com a sua gravação “Compro ferro velho, ar-condicionado velho, geladeira velha, máquina de lavar velha…”

Assim que acaba de anunciar a lista das coisas velhas que compra, o alto falante da Kombi do ferro velho toca uma música bem chata, acho que é gospel ou evangélica. De tanto escutar, eu já decorei a letra: “Uma nova história Deus fez pra ti, um novo tempo…”

A própria Kombi do ferro velho está caindo aos pedaços, a ponto de gente pensar que ela também foi adquirida como ferro velho.

Todas as vezes que a Kombi do ferro velho passa, ela me faz lembrar de uma piada que eu adorei quando escutei um humorista contar: — Máquina de lavar velha? — Ele pergunta — Mas que velha é essa que precisa de uma máquina para tomar banho?

Algumas vezes, depois que a tal Kombi velha do ferro velho passou pela enésima vez pela minha casa, infernizando com seu alto-falante e sua musiquinha chata, eu tive o impulso de ligar para reclamar, mas desisti, afinal a gente sempre pode querer vender alguma coisa velha alguma hora. Confesso que já vendi para a Kombi um ar-condicionado, uma geladeira e, acreditem, até uma máquina de lavar velha! A velha, coitada, não tem mais onde se lavar.

Pois a Kombi do ferro velho acabou me dando uma ideia, que pretendo colocar em prática a qualquer momento. Que tal circular pelas ruas todos os dias com uma Kombi que compra ideias velhas?

A Kombi da Ideia Velha sairia todos os dias pelas ruas apregoando: — Compro ideia velha! Textos sem uso, poesias inacabadas, piadas sem final, começos de livros que não foram para frente, ideias de programas de TV abandonadas, roteiros de filmes deixados para trás…

Não sei o que faria com as ideias velhas, mas sempre pode haver alguma coisa valiosa ali no meio. Vai que eu consigo reciclar alguma daquelas ideias? Vai que uma ideia velha me dá uma ideia nova?

Só ainda não decidi qual será a música que vou tocar no alto-falante, acho que o ideal seria uma música velha. Poderia usar também alguma música inacabada que a Kombi da Ideia Velha resgatou. Ou então posso usar a mesma música chata que a Kombi do Ferro Velho usa. Afinal ela já provou que dá certo.