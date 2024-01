Quinto (5º) lido em 2024: “O Castelo de Gelo”, do norueguês Tarjei Vesaas. Em poucas palavras: “Como é simples este romance. Como é sutil. Como é potente. Como é diferente de qualquer outro. É único. É inesquecível. É extraordinário”, o comentário da britânica Doris Lessing revela exatamente o que é o livro: único, visceral, assombroso e extremamente simples.

Ambientado no crepúsculo do outono norueguês, o cenário é composto por paisagens cobertas de neve e um frio penetrante. Neste contexto, emerge uma conexão incomum entre duas meninas de 11 anos: Siss, a estudante mais admirada da escola, e Unn, recém-chegada ao vilarejo, caracterizada por sua natureza introspectiva e reservada. O livro entrelaça promessas e segredos, que parecem estar sempre à beira de ser revelados, mantendo o leitor em suspense a cada página. Ele explora as ansiedades e paixões que marcam o término da infância, além da profundidade da amizade e o valor da memória e das promessas.

O Castelo de Gelo, de Tarjei Vesaas (Todavia, 176 páginas)

Tarjei Vesaas, que ganhou o prestigiado Prêmio de Literatura do Conselho Nórdico por seu lançamento em 1963, constrói uma narrativa em uma linguagem melancólica e lírica que nos encanta, nos toca e nos faz agonizar a cada capítulo. Deixamos de ser espectadores e, de alguma forma, nos tornamos torcedores, como se a vida daquelas pessoas estivesse ligada à nossa.

Poucas vezes um livro me assombrou tanto. As perguntas não respondidas ecoam com um significado mais profundo do que qualquer resposta poderia oferecer. Os segredos não revelados e as promessas deixadas no ar carregam um peso e uma importância que transcendem o que é explicitamente dito.

Se posso dar um conselho, seria este: interrompam o que estão fazendo e dediquem-se a esta leitura. Não direi mais, pois ainda estou me recompondo.

