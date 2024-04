Os influenciadores que influenciam

Todo artista foi influenciado por alguém, mesmo pessoas de profissões que não são do ramo artístico tem as suas influências. É claro que eu fui influenciado por vários humoristas. Sempre que me perguntaram quais eram as minhas influências eu falei de Monty Python, Woody Allen, Mel Brooks, da galera do Pasquim, Millôr Fernandes, Jaguar, Ziraldo, Stanislaw Ponte Preta, que todos esses caras me influenciaram. Mas apesar de terem me influenciado e terem influenciado a muitos outros humoristas, nenhum deles se dizia influenciador. Eles eram humoristas, comediantes, jornalistas, atores, escritores, um monte de coisas, mas nunca influenciadores. Influenciar era uma consequência da maestria de seus trabalhos, não era um fim em si.

Hoje em dia isso mudou. Hoje existem pessoas cuja profissão é apenas influenciar os outros. Os caras são Influenciadores, assim, com I maiúsculo. Quando preenchem a ficha em um hotel eles colocam lá em profissão: Influenciador.

Uma vez eu conheci um desses caras. Perguntei:

— Qual é a sua profissão de verdade?

— Eu sou um Influenciador.

— E o que faz um Influenciador?

— Um Influenciador influencia quem quer ser influenciado.

— Mas o que você faz para influenciar?

— Exerço influência, ora!

É isso. Não sei quem acredita neles, mas parece que os publicitários acreditam, pois os Influenciadores estão ganhando milhões de reais em publis, as antigas publicidades. Não tenho ideia de que influencia é essa que eles conseguem exercer, o que faz as pessoas serem influenciadas por seus ensinamentos e o que essas pessoas fazem com os ensinamentos que recebem dos influenciadores. Só sei que estamos falando em milhões de pessoas sendo influenciadas por Influenciadores. Portanto, quem sou eu para falar mal dos Influenciadores? Só não consigo ser influenciado por eles.