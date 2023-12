4 filmes extraordinários na Netflix que todas as pessoas deveriam assistir (ou rever) no dia de Natal

Mais Uma Chance (2018), de Tamara Jenkins

Jojo Whilden / Netflix

Este drama íntimo e comovente aborda a complexidade do desejo de ter filhos e os desafios da fertilidade. Situado na contemporânea Nova York, o filme segue um casal de meia-idade em sua árdua jornada para conceber um filho. Enquanto eles enfrentam obstáculos médicos e emocionais, a história revela as pressões e expectativas sociais em torno da paternidade. Além de lidar com questões de fertilidade, o filme também explora as nuances do relacionamento do casal e como suas experiências moldam sua visão de família e futuro. A narrativa é enriquecida com momentos de humor e humanidade, proporcionando uma visão equilibrada e realista dos altos e baixos da busca por um filho.