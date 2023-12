Um conto de Natal

O filho mais novo acredita em Papai Noel. O filho do meio acredita que vai ganhar um videogame de última geração de presente. O filho mais velho acredita que vai conseguir sair cedo da ceia para encontrar a namorada. A mãe acredita que tem que encher todos os pratos da ceia de uvas-passas. O pai acredita que vai conseguir guardar uma parte do 13º. O tio acredita que suas piadas vão fazer sucesso na ceia de Natal. O primo acredita que esse ano alguém vai se lembrar de comprar presente para ele. A prima levou o namorado para a ceia e acredita que a família vai tratar ele bem. O namorado da prima acredita que vai dar em cima da tia solteira da namorada e ninguém vai perceber. A tia solteira acredita que esse ano finalmente acertou a receita e todo mundo vai adorar a sua torta de bacalhau com figos e catupiry. A avó acredita que vai conseguir arrastar toda a família para a igreja para assistir à missa do galo. O avô acredita que o seu outro filho que ficou rico e foi morar na zona sul vai aparecer na ceia da família esse ano. A vizinha que vai participar da ceia da família acredita que chocotone e rabanada não engordam. A empregada evangélica não acredita em Papai Noel, mas acredita no pastor da sua Igreja. O pastor acredita que o dízimo vai ser muito bom nesse fim de ano. O porteiro do prédio acredita que algum morador vai lhe dar quinhentas pratas de caixinha de Natal. O faxineiro do prédio acredita que desta vez o porteiro não vai ficar com a caixinha de Natal toda para ele. O Papai Noel do Shopping acredita que vai traçar a tia solteira para quem ele jogou uma conversa de amor eterno. A tia solteira acredita em Papai Noel.