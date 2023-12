Baseado em romance de Jane Austen, filme na Netflix vai derreter seu coração como sorvete no verão

Jane Austen, uma visionária de seu tempo, teceu em seus romances uma crítica aguda às estruturas sociais do século 19. Agora, quase dois séculos depois, “Persuasão”, uma de suas obras mais introspectivas, recebe uma interpretação cinematográfica que promete revigorar o legado da autora. A diretora Carrie Cracknell, com sua expertise teatral, conduz a narrativa com uma maestria que imprime um dinamismo renovado à história de Anne Elliot, uma mulher de perspectivas amplas e sentimentos profundos.

Dakota Johnson, assumindo o papel de Anne, oferece uma performance que captura a complexidade e a resiliência da personagem. Sua Anne é uma figura relutante em conformar-se com as expectativas de uma sociedade restritiva, navegando por emoções e convenções com uma graça que é tanto comovedora quanto inspiradora. A atriz preenche cada cena com uma sinceridade que transcende a tela, permitindo que o espectador sinta cada matiz de seu dilema romântico e social.

Cracknell, ao lado dos roteiristas, não teme arriscar, utilizando técnicas narrativas que permitem que a história de Austen ressoe com o público moderno. A decisão de permitir que Anne quebre a quarta parede não é um mero truque cinematográfico; é uma escolha que estabelece cumplicidade com o espectador, convidando-o a mergulhar mais fundo na psique da protagonista.

A estética do filme é um triunfo particular. Os figurinos, vibrantes e intemporais, dialogam com a atemporalidade das emoções humanas que Austen explorou. Eles não apenas adornam os personagens, mas também amplificam suas jornadas interiores. Cada peça de vestuário, cada cenário escolhido, contribui para uma atmosfera que é rica em detalhes e saturada de significado.

No que diz respeito ao elenco de apoio, Cosmo Jarvis como Capitão Wentworth e Henry Golding no papel do oportunista William Elliot adicionam camadas de conflito e charme, respectivamente. A presença deles é essencial, proporcionando uma tensão narrativa que eleva o filme para além de um mero exercício de época.

“Persuasão” é uma peça cinematográfica que desafia convenções e expectativas. Cracknell criou uma obra que é simultaneamente familiar e nova, um filme que respeita o material de origem enquanto se atreve a reinventá-lo. É uma celebração da força feminina e da busca por amor genuíno em um mundo que muitas vezes parece inclinado contra ambos. Com um equilíbrio delicado entre o respeito à fonte literária e a inovação criativa, esta versão de “Persuasão” convida o espectador a uma experiência que é tão provocativa quanto é encantadora.

Filme: Persuasão

Direção: Carrie Cracknell

Ano: 2022

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 9/10