Adoravelmente bobinho, filme que acaba de chegar à Netflix vai adoçar sua vida e iluminar seu dia

Adoravelmente fofo e bobinho, “The Archies” é uma adaptação indiana para a graphic novel “The Archie Show”, criada por John L. Goldwater, escrita por Vic Bloom e desenhada por Bob Montana. O filme é ambientado na fictícia Riverdale, ao norte da Índia, durante os anos 1960. O enredo acompanha um grupo de amigos adolescentes, formado por Archie (Agastya Nanda), Dilton Doiley (Yuvraj Menda), Ronnie Lodge (Suhana Khan), Betty Cooper (Khushi Kapoor, Reggie Mantle (Vedang Raina), Jughead Jones (Mihir Ahuja), Ethel Muggs (Aditi Saigal) e Moose (Rudra Mahuvakar).

Archie é um jovem músico sonhador, que se candidata para uma universidade em Londres, para onde pretende se mudar. Como Riverdale é uma cidade pequena colonizada por ingleses, ele não acredita que seu futuro seja promissor por ali. No entanto, seu pai, que não tem condições financeiras de bancar os estudos no exterior, é contra os planos do filho de deixar a Índia. Mas enquanto o futuro está no horizonte, Archie aproveita seus dias ao lado dos amigos, passeando de bicicleta no Green Park, um pitoresco parque da cidade onde suas melhores memórias foram vividas, e paquerando as garotas do colégio. Mas quando se apaixona por uma dupla de melhores amigas, Betty e Ronnie, as coisas podem se complicar.

Ronnie é filha de Hiram Lodge (Alyy Khan), um empresário rico e poderosíssimo que negocia cada canto da cidade em busca de lucro financeiro a qualquer custo e com a desculpa de trazer desenvolvimento para Riverdale. Conforme seus negócios invadem a cidade, estabelecimentos comerciais, familiares, tradicionais e afetivos começam a ruir, deixando amigos e conhecidos de Ronnie em dificuldades.

Betty é a vizinha doce, gentil com todos e sempre solícita, que perdoa todos os vacilos dos amigos e se resigna a ser apenas amiga de Archie, quando sua melhor amiga se interessa por ele. Mesmo com o coração partido, Betty, com seus olhinhos tristes e brilhantes, tudo aceita com benevolência e serenidade.

Sequências musicais, que à princípio eram sobre amizades e namoros, vão, aos poucos, sendo substituídas por canções políticas sobre empoderamento feminino, anticolonialismo e anticapitalismo. Mesmo assim, o filme não se leva à sério demais e consegue passar sua mensagem sem forçar nada goela abaixo do espectador, sem ser panfletário e muito menos ambicioso.

Pelo contrário, “The Archies” é tão leve, alegre e descontraído, que a gente mal percebe que há uma mensagem. Com doses cavalares de entusiasmo e clichês, o longa-metragem, que dura um pouco mais do que o necessário, despeja jovialidade, cultura pop e estereótipos, mas sem problematizá-los. Os personagens são bobos sem culpa e sem explicações. Afinal de contas, a diretora Zoya Akhtar não está preocupada com profundidades. O foco é a mais pura diversão. E, confesso, entrega 100%.

Os diálogos e canções mesclam o hindu e o inglês. As danças americanizadas e o visual incandescente e divertido, com patins, minissaias e milk shakes são forçados e um tanto kitsch, mas não importa, porque isso provavelmente também é proposital. E está aí a graça do longa de Akhtar: nos fazer sentir culpa por gostar e nos satisfazer com algo tão pueril.

Filme: The Archies

Direção: Zoya Akhtar

Ano: 2023

Gênero: Drama/Romance/Musical

Nota: 8/10