Baseado em história real, filme que vai te fazer acreditar no impossível acaba de chegar à Netflix

O capitalismo é uma selva, e para sobreviver, é preciso ser tão voraz quanto seus predadores. Em “David Contra os Bancos”, o diretor Chris Foggin e o roteirista Piers Ashworth traduzem para as telas a incrível história do homem que venceu o sistema. Dave Fishwick (Rory Kinnear) tornou-se milionário com seu negócio de vans e micro-ônibus em Burnley, no interior da Inglaterra. Tornando-se uma referência para sua comunidade e um homem de boas intenções, ele começou a emprestar dinheiro para seus amigos e conhecidos. Graças aos seus empréstimos, beneficiou uma clínica popular em sua cidade, além de gerar mais de 150 empregos.

Percebendo seu enorme potencial e sonhando em poder construir muito mais em sua pequena cidade, Dave decide abrir um banco. No entanto, um enorme e quase intransponível obstáculo surge em seu caminho: a elite financeira, que não está nem um pouco disposta a deixá-lo entrar em seu clube extremamente exclusivo.

O ano é 2008. A crise mundial afetou o mundo inteiro. Os moradores de Burnley lutam para conseguir empréstimos nos bancos, mas, rejeitados, recorrem a Dave. Com cada vez mais “clientes” batendo em sua porta, ele decide regulamentar o negócio e pedir autorização ao sistema bancário para poder abrir sua própria instituição. O problema é que esse grupo é tão tradicional, conservador e exclusivo que nenhum novo banco é aberto no país há 150 anos.

Então, Dave procura o advogado Hugh (Joel Fry) para ajudá-lo a conseguir a licença para atuar oficialmente como banco. Durante o processo, eles sofrem alguns golpes e tentativas de minar a autorização. Sir Charles (Hugh Bonneville) é um especialista e influente nome no conselho bancário, que incorpora o próprio sistema e se torna o grande adversário de Dave nesta empreitada. Enquanto estuda o caso e procura soluções para seu cliente, Hugh se apaixona por aquela pequena comunidade, nutre carinho pela figura folclórica e carismática de Dave e se sente atraído pela sobrinha de seu cliente, a médica Alexandra (Phoebe Dynevor).

O filme mistura comédia, romance e drama em uma adorável história de luta de classes, onde o herói é um bem-sucedido empresário da classe trabalhadora, que precisa lutar contra o “Old Money”, o establishment e as grandes instituições. O enredo faz muito sentido na Europa, já que o liberalismo lá tem tudo a ver com a social-democracia. Aqui, herdamos um neoliberalismo à la monstro do doutor Frankenstein, costurado com linhas tortas e partes podres de teorias mal desenvolvidas do capitalismo. Aqui, Dave seria confundido pelos novos liberais do Twitter com seus carros financiados como um empresário rico ou como um socialista esquerdopata.

De forma muito sutil, o filme mostra que ele não é nem uma coisa nem outra. Nem todo milionário é rico, e o Dave do filme é o retrato perfeito disso. Ricos são aqueles parasitas que se alimentam do dinheiro público há séculos e jamais serão destruídos, independentemente do tipo de crise que recaia sobre o mundo. Dave é minúsculo perto deles, mesmo com milhões em sua conta; mesmo assim, ele deseja transformar seu sucesso pessoal em um sucesso para toda a sua comunidade. Todos os lucros que ele obtém por meio de seus empréstimos são doados para instituições de caridade.

Filme: David Contra os Bancos

Direção: Chris Foggin

Ano: 2023

Gênero: Comédia / Drama / Biografia

Nota: 10