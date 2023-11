Último dia para assistir na Netflix: a obra-prima com Tom Hardy que vai deixar seu coração querendo saltar pela garganta

Os Infratores” mergulha no coração da América dos anos 1930, uma época marcada pela Lei Seca e pela luta pela sobrevivência em meio a uma economia debilitada. O filme, dirigido por John Hillcoat e roteirizado pelo músico Nick Cave, explora a vida dos irmãos Bondurant — Forrest (Tom Hardy), Jack (Shia LaBeouf) e Howard (Jason Clarke) —, contrabandistas de álcool em uma Virginia rural assolada pela Grande Depressão.

Hardy, LaBeouf e Clarke entregam atuações memoráveis, cada um encapsulando diferentes facetas da resistência à opressão e à desesperança. Enquanto Forrest é o líder silencioso e calculista, Jack brilha com sua ambição e vaidade, e Howard transborda em impulsividade. A chegada do detetive Charley Rakes (Guy Pearce), uma figura sádica e meticulosa, catalisa o conflito central do filme, colocando em xeque a moralidade e a ética em um mundo onde a linha entre o certo e o errado é turva.

O enredo nos leva a uma jornada onde os conceitos de heroísmo e vilania são constantemente questionados. A narrativa flui com uma combinação de violência gráfica e uma estética decadente que retrata fielmente o espírito da época. A fotografia de Benoît Delhomme amplia essa atmosfera com sua paleta pastel e jogos de luz e sombra, criando uma imersão profunda na história.

O filme também se destaca pelas subtramas envolventes, como a relação entre Forrest e Maggie (Jessica Chastain), uma ex-dançarina que anseia por uma vida mais tranquila, e o romance de Jack com Bertha (Mia Wasikowska), filha de um pastor local. Estes elementos humanizam a narrativa, oferecendo pausas reflexivas em meio ao caos e à brutalidade.

“Os Infratores” não é apenas um relato histórico; é um estudo sobre a natureza humana e sobre as escolhas difíceis em tempos desafiadores. Hillcoat e Cave criam uma obra que não só entretem mas também provoca reflexões sobre a história americana e sobre os eternos dilemas morais que nos confrontam.

Filme: Os Infratores

Direção: John Hillcoat

Ano: 2012

Gênero: Drama/Ação

Nota: 9/10