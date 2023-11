5 vinhos argentinos baratos e surpreendentes

Trapiche Oak Cask Malbec

Este Malbec se beneficia significativamente do envelhecimento em barris de carvalho, que lhe confere uma complexidade notável. Os sabores de frutas maduras são habilmente complementados com nuances de especiarias, proporcionando um paladar rico e atraente. Harmonização: Ótimo com carnes assadas, como cordeiro, pratos com cogumelos ou queijos curados, ressaltando sua riqueza de sabores.