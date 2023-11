4 filmes da Netflix que são candidatos ao Oscar 2024 e que você ainda não assistiu

Nyad (2023), de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhely

Liz Parkinson / Netflix

Sob a direção habilidosa de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhely, este documentário narra uma jornada épica de superação e resiliência humana. A história segue uma nadadora mundialmente famosa que desafia a si mesma a nadar do Cuba até a Flórida sem interrupções. A narrativa vai além da resistência física, mergulhando nos aspectos psicológicos e emocionais. Enfatiza as barreiras mentais, os perigos do mar aberto e as condições extremas do ambiente. A relação da nadadora com sua equipe de apoio também é destacada, mostrando a importância do trabalho em equipe e do suporte emocional. Com imagens impressionantes e uma história cativante, o documentário é um poderoso testemunho do espírito humano e sua capacidade de ultrapassar limites.