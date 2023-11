Humorista a favor é muito esquisito. Humor é do contra.

O humorista pode ser contra o sexo, porque não faz nunca, ou contra a suruba porque não foi convidado, ou contra o sexo anal, porque dói muito. Se ele for a favor dessas coisas, vai parecer um tarado, e ele é contra os tarados.

O humorista é contra praticar exercícios, é contra ser abstêmio, é contra as dietas, é contra recomendações médicas. Se ele for a favor dessas coisas todas, ele não é um humorista, deve ser um crossfiteiro. Mas como ele também é contra ficar doente ou morrer, ele acaba fazendo exercícios e indo ao médico regularmente.

A humorista pode adorar homens, mas é mais risível falar mal dos machos, listar os seus defeitos, ser contra os carecas de pau pequeno, contra os broxas, contra os babacas heterotops, seja lá o que for isso.

Na sua vida privada o humorista pode ser casado há mais de 30 anos com a mesma mulher e ser feliz, mas profissionalmente é mais engraçado ser contra o casamento.

Ou contra os solteiros. Ou até mesmo ser contra a felicidade, essa coisa de gente boba que ri à toa.

O humorista não é contra a caça as baleias, nem a favor. Isso não é assunto para um humorista, a não ser talvez no Japão. Mas a passagem para o Japão é muito cara e o humorista é contra os preços exorbitantes das passagens. Ele também é contra a classe executiva, a não ser que ele ganhe a passagem, então ele vai ser contra a galera otária que viaja apertada lá atrás do avião.

De maneira geral, o humorista é contra a proibição, seja lá de quê.

Na política o humorista é a favor da democracia, mas é muito mais contra a ditadura. Até curte o deputado honesto, mas ele é mesmo contra os deputados corruptos. Ele é contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito, mesmo tendo votado em todos eles. Qual é a graça de defender político?

No futebol é mais engraçado sacanear o time adversário do que falar bem do seu time. O humorista é contra a defesa e contra o ataque, se forem do time adversário. Só é a favor do contra-ataque se for do seu time.

Quando um humorista faz piada a favor, a gente acaba desconfiando sobre que tipo de favor é esse que ele quer. Humor a favor não só é sem graça, como quase sempre não é de graça.

Nota: Esse texto faz parte do meu livro Notas Sobre Humor. Para comprar o livro e conhecer os outros textos é só acessar: www.betosilva.com.br