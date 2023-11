Delicioso e encantador, filme que acaba de chegar na Netflix e vai deixar seu dia muito mais leve e agradável

“A Família Noel” pode não ser uma franquia aclamada pela crítica, mas definitivamente é amada pelo público. Uma prova disso é que o filme já chegou em seu terceiro volume, trazendo de volta os personagens conhecidos do primeiro. Um grande sucesso de audiência no streaming, o longa-metragem belga traz de volta Ruben Vandenborre como diretor e roteirista da trama.

O Natal não é exatamente muito culturalmente abrangente. Na verdade, ele é uma representação muito óbvia da identidade europeia, afinal, estamos falando de um feriado sobre um velhinho branco que mora em um lugar com neve e entra em casas por suas chaminés. Nós e muitos outros nunca tivemos casas com chaminés e nem passamos o Natal com neve. E, se tivéssemos nossas casas invadidas, certamente seria um caso de polícia. Por algum motivo (e com ajuda dos Estados Unidos), este feriado se tornou muito popular em todos os países do globo, influenciando crianças e marcando períodos especiais na vida de muitas pessoas.

Independente de onde tenha surgido ou da estética natalina, este é, com certeza, um dos feriados favoritos da maioria. Carismático, envolvente e enternecedor, o Natal reúne famílias inteiras em torno de uma mesa de jantar, faz estranhos se ajudarem e acende milhares de luzinhas mundo afora. Que é uma data especial na vida de muita gente, é, sim. E os filmes também fazem parte da composição do imaginário. Afinal, quem não ama se sentar no sofá com um chocolate quente para assistir um filme de Natal? A sensação é uma das melhores.

Não é à toa que “A Família Noel” fez e faz tanto sucesso. O enredo gira em torno da família do próprio Papai Noel (Jan Decleir), que acaba sempre tendo que contar com a ajuda dos netos, Jules (Mo Bakker) e Noor (Amber Metdepenningen), para salvar o Natal. Durante as férias familiares para esquiar nos Alpes, Papai Noel está secretamente treinando Jules para sucedê-lo na função e eles pretendem usar o globo mágico para entregar os presentes quando os demais membros da família não estiverem por perto. No entanto, Noor descobre tudo e quer participar da aventura. O problema é que o trio é flagrado pelos proprietários entrando em uma casa e são confundidos com bandidos. Então, Papai Noel acaba detido e colocado em uma prisão no México. A duplinha de heróis precisa resgatar o avô e salvar a noite mais especial do ano.

Algumas subtramas são incluídas no enredo, como o romance de Suzanne (Bracha van Doesburgh) com Jef (Kürt Rogiers); e também Felix (Celest Henri Cornelis), que além de intimidar Noor é quem causa problemas para ela relacionados ao globo mágico. O terceiro filme da franquia é levemente mais sombrio que seus antecessores e inclui muito menos elementos de fantasia e mágica em sua narrativa, focando muito mais no drama doméstico. Em meio à trama cativante e familiar de “A Família Noel”, o terceiro volume afasta-se dos tradicionais elementos lúdicos do Natal.

Este último capítulo da franquia não apenas consolida o sucesso da série, mas também demonstra a capacidade de reinvenção, oferecendo aos espectadores uma experiência natalina que transcende os clichês habituais. Ao desafiar as expectativas e explorar novos matizes, “A Família Noel” continua a conquistar corações, reafirmando o poder duradouro do Natal como uma celebração universal que consegue unir pessoas em todo o mundo em torno do espírito caloroso e acolhedor desta temporada especial.

Filme: A Família Noel 3

Direção: Ruben Vandenborre

Ano: 2023

Gênero: Infantil/Fantasia/Comédia/Drama

Nota: 8/10