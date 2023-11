O filme novo da Netflix que vai te inspirar a ter resiliência e fé

De figura controversa a gênio do entretenimento, o filho de imigrantes taiwaneses Eddie Huang construiu uma carreira e tanto nos Estados Unidos. Nascido na capital federal, formado pela Universidade de Pittsburgh, doutor em direito pela Universidade de Yeshiva e bacharel em artes pela Rollings College, estas são apenas algumas conquistas de sua jornada profissional bem-sucedida e versátil. Chef, ele foi um dos fundadores do Baohaus, um famoso restaurante de Manhattan. Ex-advogado e também escritor, sua autobiografia virou uma série de televisão, chamada “Fresh Off The Boat”. Mas não para por aí, o cara também é cineasta. Ele é o nome que assina roteiro e direção de “Boogie”, um longa-metragem estrelado por Taylor Takahashi lançado em 2021.

“Boogie” gira em torno de Alfred Boogie Chin (Takahashi), um adolescente com talento para basquete e filho de imigrantes taiwaneses. Boogie é um bom jogador, mas não é exatamente o melhor. É interessante um filme falar desse limbo que existe mesmo e que é onde ficam as pessoas cheias de potencial, mas que não são as que mais se destacam naquilo em que são boas. É o famoso “good, but not the best” (tradução literal para “bom, mas não o melhor”).

Um fato interessante sobre crianças talentosas que cresceram sendo as mais promissoras de suas famílias, mas que encontram no mundo lá fora uma concorrência bastante acirrada, é que quando se tornam adultas, é comum que sofram da famosa “síndrome de impostor”. Essas pessoas sentem como se tivessem enganado suas famílias sua vida inteira, como se não são fossem boas ou capazes o suficiente. Na verdade, elas são, mas o mundo é um lugar muito desafiador e que nem sempre quem tem talento e a vocação sai na frente. Há um punhado de privilégios que alavancam os não tão bons do outro lado. Enquanto do lado de cá, um amontoado de expectativas e esperanças são frustradas. Esses “fracassos” pesam uma tonelada e geram muitos problemas emocionais.

Para lidar com suas frustrações, Boogie se tornou um garoto problemático, que sempre se mete em confusão e quase acaba expulso do colégio, o que prejudicaria ainda mais seu futuro no basquete, já que ele teria de sair do time de ensino médio que possivelmente abrirá portas para faculdades. O maior sonho de sua família é que ele consiga entrar em uma das dez melhores faculdades do país e com bolsa de estudos, para depois ser contratado pela NBA. Só que as coisas não saem exatamente como planejado.

Carta após carta de rejeição das universidades, Boogie fica cada vez mais incrédulo sobre seu futuro. Sua família está falida e individada, seu pai faz pressão para que ele continue firme em seu objetivo e sua mãe acaba demitindo o antigo agente e consegue um novo. Melvin (Mike Moh), o novo responsável por sua carreira, consegue um contrato de 750 mil dólares em um time de basquete chinês, mas para aceitar, Boogie terá que abrir mão da escola, da universidade e, talvez, da NBA. O contrato pode salvar sua família da ruína financeira, mas também pode enterrar seu sonho de jogar na liga de basquete mais importante do planeta.

O pai é enfaticamente contra Boogie assinar o contrato, enquanto a mãe vê a oferta como única possibilidade de futuro para o rapaz. Em um dilema sobre seu destino, Boogie precisa encontrar paciência, perseverança e maturidade para lidar com problemas grandes demais para sua pouca idade.

Além destes conflitos, ele ainda precisa manter o orgulho diante de seu maior rival nas quadras, Monk (Pop Smoke), encontrar dentro de si prudência para lidar com seu relacionamento romântico com Eleanor (Taylour Paige) diante de um momento tão conturbado e decisivo, e lidar com suas próprias questões de amadurecimento, impulsividade e raiva.

“Boogie” é um drama interessante, que aborda questões de identidade e pertencimento, tensões étnicas e raciais, entrada na vida adulta, responsabilidade e caráter. Pop Smoke, que interpreta o antagonista faleceu depois das gravações e antes do lançamento do filme, em fevereiro de 2020, quando a mansão em que morava foi invadida por quatro assaltantes encapuzados que dispararam contra ele. Ao fim das investigações, foi concluído que o ator e rapper foi vítima de latrocínio. Huang dedicou o filme a ele.

Filme: Boogie

Direção: Eddie Huang

Ano: 2021

Gênero: Drama/Esporte

Nota: 8/10