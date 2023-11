5 melhores vinhos de supermercado: escolhas infalíveis para o seu paladar

Vinhos de supermercado? Posso prever a cara dos novos e impávidos conhecedores de vinho, a nova ordem mundial de intelectuais instantâneos, afirmando que, se não veio de uma adega especializada, refrigerada, idônea, que vende produtos com procedência, não é confiável. O fato é que, além de ser uma atividade bastante divertida, é possível encontrar rótulos muito decentes até em mercados bem modestos. Tudo depende do interesse do comprador e da demanda dos clientes. As prateleiras dos supermercados, além de oferecerem ideias para o bom consumo, possibilitam a condição de preço acessível. É claro que a importância vai crescendo à medida que o bebedor se torna mais exigente, e o espaço popular do vinho acaba se tornando um limitador para o avanço da experiência enológica. Mas aí, o conhecedor já terá formação e humildade suficientes para ouvir o sommelier com atenção e terá disposição para encontrar o vinho que agrada, pelo preço que pode pagar. Enquanto isso, vamos visitar o mercado com olhos e corações abertos e deixar que a surpresa nos oriente. Afinal, conhecer a complexidade de um grande vinho exige tempo e dedicação. Como diria Paul Valéry, em seu ‘Alfabeto’, ‘Cada gota dessas obras do tempo artista é uma maravilha complexa: ela desperta nos nossos sentidos todo um sistema de harmônicas’.

Existem vinhos de entrada, de grandes vinícolas, com um excelente custo-benefício, que oferecem uma experiência gustativa bastante vantajosa, especialmente se a combinação gastronômica for oportuna e coerente. São esses vinhos, muito jovens ou, eventualmente, mais trabalhados, oriundos de produtores com bagagem e história, com competência para fazer grandes vinhos, que conseguem vender em larga escala, de tal maneira que os rótulos cheguem a diversos lugares, países, estados etc., dos quais trata a lista que segue. Aqui você encontrará vinhos numa ampla faixa de valores, que podem facilmente ser encontrados num supermercado perto de você. São vinhos que merecem ser conhecidos, uma vez que são fáceis de obter e agradam aos mais diversos paladares. Mas lembre-se: tenha em mãos uma sacola resistente para várias garrafas e passe pelas seções de pães e queijos, pois a brincadeira vai render.

Diablo Cabernet Sauvignon Black (Concha y Toro) Esta seleção audaz da vinícola Concha y Toro encarna a essência do terroir chileno, trazendo à tona uma experiência sensorial profunda e complexa. O vinho apresenta aromas e sabores que se iniciam com frutas negras maduras, como ameixas e cassis, seguidos por um buquê de especiarias exóticas e um distinto toque defumado — uma homenagem à singularidade do solo e clima onde as uvas são cultivadas. A maturação em barricas de carvalho confere ao vinho uma estrutura firme de taninos que promete uma longevidade gratificante na garrafa. A complexidade deste Cabernet Sauvignon é realçada quando combinada com pratos substanciosos, seja uma robusta peça de carne vermelha grelhada ou uma seleção eclética de queijos curados, onde cada gole promete ser tão memorável quanto o último.

Aurora Pequenas Partilhas Tannat: Notáveis da América – Uruguay (Casa Aurora) Este Tannat uruguaio da Casa Aurora é um triunfo da viticultura sul-americana, destacando-se pela sua intensidade e corpo pleno. O vinho exala uma paleta de aromas maduros de frutas negras, entrelaçada com nuances de chocolate amargo e um toque sutil de café — legado de sua estadia em barricas de carvalho que lhe confere uma sofisticação adicional. Na boca, é potente e envolvente, com uma textura quase mastigável que se destaca em harmonia com pratos igualmente ricos e aromáticos. A robustez do Tannat faz dele o par ideal para um cordeiro lentamente assado, complementando a complexidade de um queijo de sabor intenso ou como acompanhamento de um churrasco uruguaio, onde sua personalidade vigorosa complementa perfeitamente a intensidade do fogo e da fumaça.

Septima Gran Reserva (Bodegas Septima) O Septima Gran Reserva é uma expressão magistral da vitivinicultura argentina, uma criação da Bodegas Septima que harmoniza o melhor de três castas notáveis. Este vinho é uma sinfonia de sabores, onde cada gole oferece notas de frutas vermelhas e negras maduras, entrelaçadas com um suave toque de baunilha e um final sedutor de chocolate que seduz o paladar. O processo de envelhecimento em barris de carvalho confere ao vinho uma complexidade adicional e um final longo e gratificante. É um parceiro ideal para acompanhar uma ampla gama de pratos culinários, desde um churrasco argentino tradicional até pratos com molhos ricos e encorpados, assim como uma tábua de queijos defumados e curados que realçam cada nuance deste vinho excepcionalmente estruturado.

Casa Ferreirinha Esteva Douro (Casa Ferreirinha) O Esteva Douro é uma celebração da tradição e do patrimônio do Vale do Douro, trazido pela renomada Casa Ferreirinha. Este vinho é uma homenagem à diversidade das castas portuguesas, oferecendo um mosaico de notas de frutas vermelhas frescas e um encantador perfume de flores silvestres. A acidez vibrante do Esteva faz dele um vinho incrivelmente versátil, capaz de acompanhar uma vasta gama de pratos, desde uma simples e aromática pizza de presunto e rúcula, passando por massas com molhos de tomate fresco, até pratos de bacalhau, onde sua frescura e vivacidade complementam sem dominar os sabores delicados dos ingredientes.