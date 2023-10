Comédia terapêutica com Ben Stiller e Adam Driver, na Netflix, é remédio que você precisa para aliviar os estresses da semana

Um olhar observador sobre a juventude, “Enquanto Somos Jovens”, escrito e dirigido por Noah Baumbach, marca seu reencontro com Ben Stiller depois de “O Solteirão”. Os dois ainda firmaram uma terceira colaboração em “Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe”.

No enredo, Stiller assume o papel de Josh, um professor universitário e documentarista, cuja carreira cinematográfica parece ter estagnado na última década. Seu projeto que repousa inacabado e que parece não encontrar seus contornos tornou-se um fardo em sua autoconfiança. No entanto, um encontro inesperado com Jamie (Adam Driver) e sua companheira Darby (Amanda Seyfried) é um evento catalisador na vida de Josh e de sua esposa, Cornelia (Naomi Watts).

Eles se conhecem em uma das aulas de Josh, onde a energia efervescente de Jamie e seu entusiasmo pelo trabalho de Josh agem como imã sobre o casal mais velho. Após um jantar entre as duplas, eles mergulham em um intricado relacionamento que explora as interações entre diferentes gerações, perspectivas e aspirações.

Josh e Cornelia ficam encantados com a espontaneidade e dinamismo da vida de Jamie e Darby. Eles montam seus próprios móveis, criam uma galinha em seu apartamento, fazem seu próprio sorvete e colecionam discos que vão de Mozart a Jay-Z. Vivendo experiências que não tinham há anos, Josh e Cornelia parecem, até mesmo, se esquecer do ressentimento por não terem se tornado pais. Anos antes, eles haviam tentado por diversas vezes, porém sem sucesso, levar uma gravidez até o fim.

Jamie, que por sua vez é um aspirante a documentarista, habilmente tece sua rede de contatos e usa a influência de Josh para impulsionar seu ambicioso projeto cinematográfico. À medida que o filme de Jamie se desenrola, ele captura a atenção de figuras de destaque na indústria, incluindo o respeitado produtor Leslie, sogro e mentor de Josh. Quando a obra de Jamie finalmente é concluída, ela é recebida com elogios, conquistando aclamação unânime e despertando um certo incômodo em Josh, que ainda enfrenta obstáculos na conclusão de seu próprio trabalho.

Não demora para que Josh descubra que a aproximação repentina de Jamie foi mero interesse para fomentar e promover seu filme, e que o jovem abriu mão da verdade e da ética para ascender profissionalmente. Josh tenta expô-lo para desmoralizá-lo, mas acaba enfrentando uma realidade inesperada: ninguém está realmente interessado na verdade.

“Enquanto Somos Jovens” não é uma mera produção para entretenimento e diversão, mas uma jornada ousada e comovente sobre dilemas da existência, da ética, do profissionalismo e da busca incessante pela autenticidade e pelo sucesso em um mundo cheio de superficialidades e onde construímos nossa imagem de acordo com nossas redes sociais. Enriquecido com atuações notáveis, o filme de Baumbach nos leva a refletir sobre as mudanças de valores e experiências que enfrentamos.

Baumbach, que à época era da mesma idade de seu personagem Josh, parece mais uma vez explorar suas próprias dúvidas, sentimentos e reflexões através de seu protagonista. Com isso, ele também permite que nos conectemos com ele e nos sintamos representados por sua história.

Filme: Enquanto Somos Jovens

Direção: Noah Baumbach

Ano: 2014

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10