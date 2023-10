Thriller de ação com Mel Gibson, na Netflix, vai jorrar adrenalina da televisão nos seus olhos

Escrito e dirigido por Joe Carnahan, “Mate ou Morra” é um empolgante thriller de ficção científica que harmoniza com elementos de ação. Estrelado por Frank Grillo, Naomi Watts e Mel Gibson, o longa-metragem ainda conta com a breve, porém crucial, aparição de Michelle Yeoh.

A história gira em torno de Roy Pulver (Grillo), um veterano das Forças Armadas que, de forma inusitada, se encontra preso em um loop temporal. Como um jogador perdido em um labirinto virtual dos games, perplexo e surpreso com sua situação, Roy não sabe como se meteu em tais circunstâncias. Cada dia começa e termina da mesma maneira: com Roy sendo implacavelmente caçado e assassinado pelos capangas do enigmático e megalomaníaco coronel Clive Ventor (Gibson).

Enquanto dança repetidamente com a morte, Roy conhece a agonia e o êxtase de cada forma possível de ter sua vida exterminada, tendo experimentado todas elas. Contudo, conforme memoriza os movimentos de seus perseguidores, ele adquire a capacidade de esticar os limites do tempo que lhe é concedido, aprendendo valiosas habilidades a cada ciclo. Cada minuto vivo alicerça seu progresso, e o que antes parecia um labirinto sem saída começa a revelar sua missão.

Com uma cadência hipnotizante, a trama de Roy se desenrola com ele descobrindo que o jogo temporal tem a ver com sua ex-esposa Jemma (Watts) e Ventor, chefe dela. Os fios dessa narrativa começam a se cruzar revelando conexões e colocando os espectadores nos trilhos desta teia de mistérios.

A narrativa engenhosa de Carnahan explora as possibilidades de Roy dentro do dia e do tempo que lhe são concedidos, fazendo com que o protagonista desafie seu destino predefinido e salve não apenas a si mesmo, mas as pessoas que mais ama e o restante do mundo. Durante sua jornada, Roy aprende lições ainda mais valiosas que meras habilidades físicas de luta, tiros e coisas do tipo, mas também sobre assumir suas responsabilidades, valorizar as pessoas amadas enquanto elas ainda estão por perto e aproveitar o tempo antes que ele se esgote.

Carnahan começou a desenvolver o projeto para este filme ainda em 2012. Inspirado pelo famoso “O Feitiço do Tempo” e “Duro de Matar”. O cineasta queria contar a história de Roy sem ser apelativo ou comovente demais, por isso achou interessante adicionar os elementos de thriller e ação. Com um ritmo frenético e cenas de violência forte e explícita, o filme também tem influências de jogos de videogame, como “Frogger” e “Uncharted”.

Apesar de todas essas inspirações e referência, Carnahan afirma que sua intenção era criar uma obra completamente nova e autoral, algo que o público ainda não tinha visto antes. Filmado em apenas 27 dias, o cineasta precisou contar com a habilidade e experiência de Grillo em produções de ação.

Lançado pelo Hulu, coincidentemente ou não, “Mate ou Morra” chegou na mesma época que “Palm Springs” e “O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas”, que também giram em torno de looping temporal. Os três vieram na época da pandemia de Covid-19, que deixou a população mundial isolada por vários meses. A crise sanitária provocou um complexo e generalizado sentimento de que estávamos presos no mesmo dia, já que não podíamos sair de casa e viver normalmente nossas rotinas.

Filme: Mate ou Morra

Direção: Joe Carnahan

Ano: 2020

Gênero: Ficção Científica/Ação

Nota: 8/10