As 50 cidades mais conectadas e inteligentes do Brasil em 2023

O desenvolvimento urbano é uma entidade em constante mudança, com a tecnologia e a digitalização desempenhando um papel cada vez mais crucial nesta evolução. A edição mais recente do Ranking Connected Smart Cities de 2023, realizada pela Urban Systems, oferece um olhar detalhado sobre as cidades brasileiras que estão liderando o caminho em termos de conectividade e inteligência urbana. A metodologia do estudo utiliza um critério único conhecido como Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que avalia uma extensa gama de 74 indicadores. Esses indicadores cobrem uma variedade de aspectos, desde a oferta de serviços digitais e acesso à Internet, até fatores mais amplos que influenciam o desenvolvimento urbano como um todo.

O IQM é projetado para oferecer uma visão abrangente e equilibrada dos múltiplos fatores que fazem de uma cidade um ambiente inteligente e conectado. Os indicadores estão organizados em três categorias distintas, cada uma com seu próprio peso na avaliação final: Indicadores dicotômicos, que examinam a existência de recursos como bilhete eletrônico no transporte público e semáforos inteligentes; Indicadores avaliativos, que se concentram em políticas como leis de zoneamento e uso do solo; e Indicadores numéricos, que medem a escala, o crescimento ou o percentual de fatores específicos.

O método de avaliação para a edição de 2023 manteve-se coerente com o do ano anterior, tendo uma pontuação máxima possível de 69 pontos. A cidade que ocupou o primeiro lugar no ranking alcançou uma pontuação de 36,762, destacando o nível de complexidade e a dificuldade em excelência em diversas áreas de desenvolvimento urbano.

Além disso, o relatório salienta a necessidade imperativa para os gestores públicos de avaliarem minuciosamente o estado atual de suas cidades. Ele enfatiza a importância da integração e interconexão entre os diferentes eixos que compõem uma cidade inteligente, argumentando que um planejamento coeso pode resultar em um crescimento urbano mais harmonioso e eficaz.

O Ranking Connected Smart Cities serve não apenas como um valioso barômetro para medir o avanço tecnológico e o desenvolvimento de infraestrutura nas cidades brasileiras, mas também como um chamado à ação. Ele destaca a urgência para investimentos contínuos em infraestrutura digital, inovação tecnológica e planejamento urbano estratégico. O estudo é uma ferramenta para políticos, urbanistas e todos aqueles envolvidos na transformação das cidades brasileiras em centros mais inteligentes, eficientes e conectados.