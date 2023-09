Obra-prima com Emma Thompson e Anthony Hopkins está na Netflix e vale cada centésimo de segundo do seu tempo

Em meio ao frenesi contido da vida de Stevens, o mordomo magistralmente interpretado por Anthony Hopkins em “Vestígios do Dia”, emerge uma reflexão profunda sobre a complexidade da existência humana. Este filme é uma das colaborações notáveis entre Hopkins e o diretor James Ivory, duas figuras imponentes na indústria cinematográfica. Juntamente com eles, a brilhante Emma Thompson adiciona uma camada extra de profundidade à história, agindo como um contraponto emocional ao mordomo reservado e recluso. Baseado no premiado romance de Kazuo Ishiguro, o filme oferece uma visão deslumbrante, mas perturbadora, da condição humana.

O roteiro de Ruth Prawer Jhabvala fornece uma análise meticulosa do papel de Stevens, criando uma trama envolvente que vai além do superficial. Servindo como mordomo-chefe da icônica Darlington Hall, residência rural de um aristocrata britânico em declínio, Stevens é uma figura paradoxal: ao mesmo tempo meticuloso e apreensivo, comandando respeito e, no entanto, sobrecarregado pelo medo da obsolescência profissional. O esplêndido trabalho de fotografia de Tony Pierce-Roberts, por sua vez, amplia o contraste entre a serenidade da paisagem rural inglesa e o azul pálido do automóvel que Stevens dirige até o litoral. Este é um filme carregado de simbolismos, tanto visuais quanto temáticos.

O tema principal do filme, a simpatia velada de Lord Darlington pelo nazismo, é delicado e controverso. Ishiguro aborda o assunto de maneira mais orgânica em seu romance, enquanto Ivory, no entanto, adiciona elementos cinematográficos que, por vezes, soam um tanto forçados. A história mergulha nos recantos mais escuros da ética e da moralidade, colocando tanto os personagens quanto os espectadores em um dilema constante.

É nesse contexto que Emma Thompson ganha ainda mais espaço na trama, abrindo o filme para novas dimensões emocionais e éticas. O aspecto sentimental que ela traz contrapõe a rigidez profissional de Stevens, tornando sua ausência de reciprocidade amorosa ainda mais perturbadora. Esta dicotomia é uma reminiscência do trabalho anterior de Ivory em “Me Chame pelo Seu Nome”, onde o calor emocional floresce contra um pano de fundo cultural e histórico complexo.

Além de seu elenco estelar, a cinematografia de “Vestígios do Dia” serve como uma personagem adicional, contando sua própria história silenciosa. A paleta de cores, o enquadramento e a iluminação atuam como metáforas visuais para os temas subjacentes do filme: a fuga da realidade, o isolamento emocional e os vestígios indeléveis da história. A análise cinematográfica torna-se ainda mais fascinante quando consideramos que Ivory, aos 89 anos, ganhou um Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, provando que a maestria artística não tem idade.

O filme desafia o espectador a confrontar questões desconfortáveis sobre conformidade, moralidade e a complexidade dos sentimentos humanos. A atuação de Thompson, flertando com o melodrama mas nunca perdendo o controle, é uma demonstração magistral da profundidade emocional que o cinema pode atingir. A história, apesar de suas lacunas e ambiguidades, é uma lente através da qual podemos examinar nossa própria humanidade — tão clara e, no entanto, tão complexa quanto uma tarde ensolarada no norte da Itália.

Filme: Vestígios do Dia

Direção: James Ivory

Ano: 1993

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 9/10