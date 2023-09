O filmaço com 4 indicações ao Oscar, na Netflix, inspirado por crime real que abalou o mundo

Bennett Miller tem uma carreira extremamente expressiva no cinema, embora só tenha dirigido quatro longas-metragens. Todos os seus quatro filmes, o documentário “The Cruise”, “Capote”, “O Homem que Mudou o Jogo” e “Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo” foram aclamados pela crítica, sendo que três deles disputaram estatuetas do Oscar. Por sua direção, Miller teve indicações em 2006 e 2015, por “Capote” e “Foxcatcher”, respectivamente. Este último lhe rendeu o prêmio em Cannes.

Inspirado por histórias reais, Miller delineia seus filmes com requinte e inteligência e oferece aos espectadores retratos documentais de personagens e histórias complexas, provocativas e pouco convencionais. Afinal, se os filmes inspirados em ficções por vezes se repetem e se tornam enfadonhos e pouco criativos, aqueles que se baseiam na vida nunca correm este risco. A existência pode ser algo um tanto quanto contraditória e surpreendente.

“Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo” não é exatamente um suspense. É um drama até arrastado e meticuloso, que queima lentamente, enquanto desdobra a relação entre o excêntrico milionário americano John du Pont (Steve Carrell) e os irmãos atletas olímpicos Mark (Channing Tatum) e David Schultz (Mark Ruffalo). O que deveria ser uma parceria de sucesso se torna uma pirâmide de poder e abusos psicológicos e que, iminentemente, se tornam também físicos.

E apesar de longo e com desenvolvimento lento, Miller traz uma leveza cômica para a história, mostrando as peculiaridades de John du Pont como algo bizarro e até risível, embora perturbador. Divorciado e solitário, ele mora na Fazenda Foxcatcher, propriedade da família, onde também vive sua mãe idosa, Jean (Vanessa Redgrave), uma ex-campeã de hipismo.

A história se passa em 1987 e quando seu assessor Jack, interpretado por Anthony Michael Hall, entra em contato com Mark, ele já é um campeão olímpico de Wrestling, assim como o irmão, Dave. Jack convida Mark para visitar a fazenda e se reunir com John du Pont. O atleta, que sequer sabia de quem se tratava, aceita o convite. Após uma conversa sedutora com o milionário, concorda em treinar com a equipe Foxcatcher, fundada por ele e com objetivo de chegar às Olimpíadas de 1988, em Seul.

Conforme Mark não consegue atender às expectativas do patrono, a convivência vai do céu ao inferno. A situação se torna ainda pior quando Dave também é convencido a entrar na equipe. Du Pont cria uma rivalidade entre os irmãos, até que Mark finalmente decide sair de sua tutela. Mas o pesadelo de Dave está apenas no começo e irá culminar em sua morte.

O assassinato intrigante e bizarro do lutador pelas mãos do milionário estampou manchetes de jornais à época de seu acontecimento, mas acabou caindo no esquecimento. O próprio Miller não tinha ideia da história, até que um dia foi abordado por um desconhecido que lhe entregou um envelope com recortes de notícias sobre o caso. Depois de se inteirar do assunto, ele foi imediatamente fisgado pela história e passou muitos anos desenvolvendo o filme.

Mesmo sem elementos estéticos que remetam a isso, o enredo se mostra sombrio desde o começo. Channing Tatum interpreta o primeiro papel respeitável de sua carreira e consegue encarnar bem o atleta pressionado pelo talento do irmão mais velho, lacônico e que faz de seu porte grande e másculo uma armadura para sua alma solitária, sensível e sonhadora.

Carrell também se prova competente em sair de seu nicho de comédias pastelões e pegar um papel mais duro, dramático e pesado, embora du Pont seja naturalmente caricato. Os transtornos mentais de John du Pont foram suavizados na produção. Antes dos eventos descritos, ele teve diversos episódios de psicose, paranoia e agressões contra sua ex-mulher.

Seu personagem não chega a encarnar nenhum vilão, mas uma alma perturbada e problemática, megalomaníaca, nacionalista, infantilizada e que tenta a todo momento agradar a mãe, se frustrando facilmente e se deixando levar longe demais pela própria empolgação.

O foco de Miller nunca é demonizá-lo ou analisar seus transtornos mentais, mas retratar a dinâmica sinistra e augurante que antecederam o trágico crime.

Filme: Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo

Direção: Bennett Miller

Ano: 2014

Gênero: Biografia/Drama/História

Nota: 9/10