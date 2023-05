7 filmes preciosos na Netflix que são diamantes para o cérebro

A Qualquer Custo (2016), David Mackenzie

Divulgação / Wild Bunch

Após deverem anos de hipoteca, os irmãos Toby e Tanner estão prestes a perder a fazenda de sua família em uma área remota no Texas. Até que decidem assaltar as filiais do banco Texas Midland, no qual devem pegar o dinheiro das caixas registradoras e pagar a dívida com o dinheiro da própria instituição. O plano engenhoso, no entanto, se torna arriscado quando os policiais da região ficam impressionados com a inteligência dos assaltos e decidem interromper os crimes a todo custo.