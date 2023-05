5 séries da Netflix que estão entre as mais assistidas da atualidade em mais de 100 países

Com espectadores espalhados por mais de 190 países, a Netflix transformou a forma como consumimos séries de televisão, oferecendo um cardápio infindável de histórias, personagens e cenários que vão desde os mais familiares até os mais exóticos. Nesta lista, mergulhamos profundamente nas estatísticas de visualizações globais para trazer a vocês as cinco séries mais assistidas da Netflix que têm feito ondas em mais de 100 países. Essas séries têm sido os faróis da plataforma de streaming, conquistando corações e mentes com suas narrativas envolventes, personagens memoráveis e produções impecáveis… ou não. De dramas a comédias, de thrillers a romances, esta lista certamente terá algo que despertará o seu interesse. Fique conosco enquanto revelamos quais são as séries que o mundo inteiro está assistindo.

Com Carinho, Kitty (2023) Park Young-Sol / Netflix A adolescente Kitty Song Covey adora bancar o cupido e acha que sabe tudo sobre o amor. Mas, quando se muda para o outro lado do mundo para encontrar o namorado, ela logo percebe que as relações são muito mais complicadas quando é o próprio coração que está em jogo.

O Agente Noturno (2023) Dan Power / Netflix Baseado no romance de Matthew Quirk, “O Agente Noturno” é um sofisticado suspense de ação. A série acompanha um agente de baixo escalão do FBI que trabalha no porão da Casa Branca, a postos para atender um telefone que nunca toca. Até que um dia, ele recebe uma ligação que acaba revelando uma perigosa conspiração contra o governo dos Estados Unidos.

O Famoso Alfaiate (2023) Divulgação / Netflix “O Famoso Alfaiate” conta a história de Peyami, um jovem alfaiate que herdou o talento e um negócio de sucesso do avô. Após a morte do patriarca, o neto leva seu maior segredo para Istambul e precisa guardá-lo a sete chaves. Enquanto isso, fugindo de um relacionamento abusivo com Dimitri, a misteriosa Esvet aparece nas vidas de Peyami e de seu pai, Mustafa, mas ela também tem seus segredos.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (2023) Liam Daniel / Netflix Ambientada antes de Bridgerton, a série retrata a ascensão da rainha Charlotte à notoriedade e ao poder, mostrando como seu casamento com o rei George foi mais do que uma grande história de amor, representando uma importante mudança na sociedade, criando o mundo dos personagens de Bridgerton.