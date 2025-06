4 séries sobre solidão e autoconhecimento que valem cada segundo do seu tempo

Boneca Russa (2019), Natasha Lyonne e Amy Poehler

Vanessa Clifton / Netflix

Ela morre. Acorda. Morre de novo. Sempre no mesmo banheiro, no mesmo dia, como se a vida fosse um disco arranhado e cruelmente irônico. O cenário é uma festa em Nova York, onde tudo parece girar em círculos — inclusive o destino de uma mulher que tenta sair, mas sempre acaba no chão. Com cada volta, ela guarda fragmentos do que viveu, como se a morte fosse seu único professor confiável. Enquanto coleciona finais trágicos, encontra um estranho que também repete a própria agonia, travado no fim de um relacionamento. Unidos pelo absurdo, os dois começam a cavar o que há por trás desse jogo cósmico esquisito. Juntos, tentam decifrar as regras ocultas desse labirinto temporal, onde a memória é a única arma e o tempo, um velho debochado.