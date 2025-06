Cuidado: essas 3 séries recém-lançadas no streaming podem causar dependência, surtos… e surtos de novo

Black Mirror (2025), Charlie Brooker

Divulgação / Netflix

Nessa distopia fragmentada, cada episódio se ergue como um espelho trincado diante da era digital, refletindo não o que somos, mas o que estamos prestes a permitir. A série parte de futuros não tão distantes para escancarar angústias presentes, onde a linha entre controle e desespero é cada vez mais curta. Não há heróis, só escolhas — e quase sempre, elas custam mais do que pareciam valer. Com estética variável e roteiros que não pedem licença para incomodar, cada história se fecha como um soco surdo que ressoa depois do fim. Misturando ficção científica e crítica social com o desconforto de quem pressente a ruína, a série recusa soluções fáceis. A cada conto, um universo singular, mas assombrado por dilemas universais. Da ternura corrompida pela vigilância ao riso que sangra na lógica dos algoritmos, o que se revela é o avesso do progresso: a fragilidade humana travestida de conexão. A série não denuncia apenas os excessos da tecnologia — escancara o que ela amplifica em nós.