Estava numa livraria, local que adoro frequentar, quando presenciei o encontro de dois amigos que não se viam há algum tempo. Como um sou um ser humano normal cujo passatempo preferido é escutar a conversa dos outros, é claro que fiquei escutando a conversa dos dois:

— Há quanto tempo!



— Pois é, a última vez foi antes da pandemia?



— Acho que sim.



— E aí o que está fazendo?



— Tô na mesma. Mesmo lugar, mesmo chefe, mesmas reclamações. E você?



— Eu estou between.



Between? Não entendi o que o cara queria dizer, mas o seu interlocutor achou natural a resposta e seguiu na conversa.



Eu parei ali. Que porra é between? Será uma empresa que eu não conheço? Uma nova profissão destas que aparecem a cada minuto hoje em dia? Depois de ficar com o “between” batucando no meu cérebro, finalmente saquei o que queria dizer. Between, em inglês, significa “entre”. Ou seja, o cara estava entre duas coisas, que pelo assunto que tratavam, ele estava entre dois trabalhos, ou seja, ele era um desempregado otimista.



A questão é que, hoje em dia, ninguém mais fica desempregado, essa palavra foi mandada embora do vocabulário das empresas. Atualmente se prefere usar termos mais amenos, tornado o ato de desempregar muito mais humano. O que acontece hoje em dia é o seguinte:



O patrão chama o funcionário para uma conversa.



— Bom dia, infelizmente o senhor vai ter que ser desligado de nossa empresa.



— Eu vou ser demitido?



— Não precisa usar essa palavra tão forte. Digamos que o seu cargo foi descontinuado.



— Não vai ter mais ninguém fazendo o meu serviço?



— Vai, é claro. No caso, o cargo foi descontinuado apenas para o senhor.



— Então eu vou para o olho da rua?



— Que isso? Para que usar essa expressão tão brusca! O senhor vai apenas realizar um… movimento planejado de transição…



— Planejado pela diretoria, certo?



— Sim. E quem vai transitar para fora da empresa é o senhor.



— Ai, meu Deus! Eu levei um pé na bunda!



— Claro que não! Isso não acontece aqui nessa empresa. O senhor vai só partir para novos desafios.



— E esse meu novo desafio é arrumar um novo emprego?



— Justamente.