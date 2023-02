Bula de Livro: Afirma Pereira, de Antonio Tabucchi

Terceiro (3º) livro lido, em 2023: “Afirma Pereira”, do italiano Antonio Tabucchi. Em poucas palavras: um detalhe chama atenção, a palavra “Afirma”, que nos faz, naturalmente, supor que se trata do nome do personagem, na verdade, é apenas um recurso narrativo utilizado por Antonio Tabucchi. A palavra é citada mais de 1000 vezes, em pouco mais de 150 páginas.

Um velho jornalista, obeso e de saúde frágil, editor da página cultural de um pequeno jornal vespertino de Lisboa, tem sua vida transformada, em um dos momentos mais trágicos da história da Europa: o avanço do Salazarismo em Portugal, a guerra civil espanhola e o Fascismo italiano. Doutor Pereira, que nunca quis ser um herói, leva uma vida simples, conversando com o retrato da mulher falecida, traduzindo contos franceses e escrevendo efemérides sobre autores do século 19.

Sua rotina muda bruscamente quando decide contratar um auxiliar, um jovem de origem italiana, envolvido na resistência contra as forças conservadoras europeias. Entre limonadas com muito açúcar — ao menos dez por dia — e omeletes com ervas aromáticas, sempre no mesmo café, dr. Pereira começa a questionar suas escolhas, decisões e, sobretudo, seu alheamento diante de tudo que está acontecendo em seu país.

Antonio Tabucchi criou uma obra magistral sobre a solidão, a consciência, o pertencimento e o peso das escolhas que fazemos: aceitar tudo candidamente ou se rebelar e aceitar as consequências? O livro é um conto moral, ao mesmo tempo, divertido, engraçado e brutal. É, também, um passeio por Lisboa, com descrições tão marcantes que são capazes de nos transportar para lá. Nota: 10

Livro: Afirma Pereira

Autor: Antonio Tabucchi

Tradução: Roberta Barni

Páginas: 160 páginas

Editora: Estação Liberdade

Nota: 10/10