Bula de Livro: O Passageiro, de Cormac McCarthy

Primeiro (1º) livro lido, em 2023: “O Passageiro”, do norte-americano Cormac McCarthy. Em poucas palavras: “Sofrer faz parte da condição humana, e cumpre suportar o sofrimento. Mas ser infeliz é uma escolha”. O livro narra a saga de um homem perdido, pela culpa, tristeza, loucura e solidão. Robert Western é um ex-piloto que ganha a vida como mergulhador. Sei pai foi um físico que ajudou a criar a bomba de Hiroshima, sua irmã — a única pessoa a quem amou verdadeiramente, numa relação incestuosa que perpassa toda a história —, matou-se em um manicômio.

O Passageiro, de Cormac McCarthy

Tentando juntar os destroços do que restou de sua vida e atormentado pela ausência da irmã, Western tem sua vida pessoal devassada, logo após testemunhar um mistério, enquanto mergulhava: o desaparecimento de um passageiro, em um naufrágio. Cada capítulo se inicia com trechos em itálico: neles, sua irmã narra suas memórias e alucinações.

Em paralelo, dezenas de histórias são contadas, da construção da bomba atômica à Guerra do Vietnã, do assassinado de John F. Kennedy à morte dos amigos mais próximos. De uma beleza assombrosa, mas, também, com respiros cômicos: “Os antigos diziam que há verdade na uva. Deus sabe que procurei. Suponho que, quando um homem está enjoado de boceta, é porque está enjoado da vida”, Cormac McCarthy construiu uma ópera — elusiva, econômica e complexa. Um romance visceral sobre a moral, o amor desenfreado, a vida, a morte e o esquecimento: “Estou querendo dizer que a passagem do tempo significa irrevogavelmente a sua própria passagem. E depois nada. Imagino que deveria ser um consolo compreender que ninguém pode ficar morto para sempre.” Magistral.

Livro: O Passageiro

Autor: Cormac McCarthy

Tradução: Jorio Dauster

Páginas: 392

Editora: Companhia das Letras

Nota: 10/10