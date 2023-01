30 melhores livros que li, em 2022

Galileia, de Ronaldo Correia de Brito

Octogésimo terceiro (83º) livro lido, em 2022: “Galileia”, do brasileiro Ronaldo Correia de Brito, romance vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. Em poucas palavras: “O calor me enfada. Ele vem das pedras que afloram por todos os lados, como planta rasteira. Nada lembra mais o silêncio do que a pedra, matéria-prima do sertão…”; em uma narrativa dura, cortante e desesperançada — mas, ao mesmo tempo, hipnotizante —, Ronaldo Correia de Brito conta a história de três homens: Ismael, Davi e Adonias, que voltam à casa do avô, que agoniza em uma cama, da decadente Fazenda Galileia, muitos anos depois de terem deixado o sertão do Ceará. O reencontro com a família — suas tragédias e rancores —, e os fantasmas que estavam, supostamente, enterrados, são a matéria prima do livro. Uma odisseia amarga em busca do passado, não pelas agruras do que foi, mas pela sua imutabilidade, pelo que traz de nuclear e irreversível no tempo presente. Ao fim, a saga de Ronaldo Correia de Brito faz lembrar Tolstói: “Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira”. Um livro inesquecível e arrebatador, dica do Jacques Fux. Nota: 10