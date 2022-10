5 filmes da Netflix que estão entre os favoritos ao Oscar 2023

A 95ª cerimônia de entrega dos Academy Awards, ou Oscars 2023, acontecerá no mês de março em Los Angeles. Melhores atores, técnicos e filmes de 2022 concorrem em 23 categorias. Esse ano, a Netflix deverá concorrer com um número recorde de produções, algumas já disponíveis no catálogo, outras que ainda estrearão, casos de “Pinóquio”, de Guillermo del Toro; e “Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades”, de Alejandro González Iñárritu. Entre os filmes que já estrearam, a Revista Bula fez uma lista com os 5 favoritos até o momento, tendo como referências publicações internacionais especializadas em cinema. Destaques para: “Nada de Novo no Front”, de Edward Berger; “O Enfermeiro da Noite”, de Tobias Lindholm; e “Blonde”, de Andrew Dominik. Os filmes estão listados por ordem de lançamento, dos mais novos aos mais antigos.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix “Nada de Novo no Front” conta a emocionante história de um jovem soldado alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Nas trincheiras, lutando pelas próprias vidas, Paul e seus colegas sentem em primeira mão como a euforia inicial da guerra se transforma em desespero e medo. O filme do diretor Edward Berger é baseado no best-seller homônimo de Erich Maria Remarque.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo cheia de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já está no seu limite. Além disso, o fato de que ela sofre de uma doença cardíaca grave só faz com que tudo fique ainda pior. Mas a chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece dar um pouquinho de paz a essa rotina tão difícil: os dois logo desenvolvem uma amizade sincera e Amy, pela primeira vez em muitos anos, finalmente começa a achar que ela e as filhas vão ficar bem. O problema é que vários pacientes começam a morrer em circunstâncias estranhas, e Charlie parece ser o principal suspeito.

Wendell & Wild (2022), Henry Selick Divulgação / Netflix Que tal uma fantasia animada em stop motion para desafiar as leis da vida e da morte? Da imaginação fantástica de Henry Selick e do produtor Jordan Peele, “Wendell & Wild”, conta a história de dois irmãos demoníacos e ardilosos que recrutam Kat Elliot, que está no auge da sua problemática adolescência, para invocá-los até a Terra dos Vivos. Só que Kat pede algo em troca, e isso os levará para uma aventura brilhante, bizarra e hilária.

Blonde (2022), Andrew Dominik Divulgação / Netflix Baseado no best-seller de Joyce Carol Oates, “Blonde” reimagina a vida de um dos maiores ícones de Hollywood, Marilyn Monroe. Da infância volátil como Norma Jeane até a fama e os relacionamentos, “Blonde” mistura realidade e ficção, explorando a divisão cada vez maior entre o lado público e o lado privado da atriz. Com roteiro e direção de Andrew Dominik, o filme é estrelado por Ana de Armas, Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel e Evan Williams.