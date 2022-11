7 ótimos filmes novos que acabaram de chegar à Netflix e vão invadir sua semana

Dizem que política, futebol e religião não se discutem, mas o sangue quente do brasileiro não o deixa ficar calado. Depois das últimas eleições e da decisão antecipada do Brasileirão pelo Palmeiras, impossível algumas amizades e laços não terem saído abalados. Mas o Natal e Ano Novo está chegando e é bom pensar logo na reconciliação, afinal, o espírito fraternal irá rondar novamente. Que tal começar chamando aqueles amigos ou parentes afastados para assistir um filminho em casa? A Revista Bula te dá dicas do que assistir para reunir o pessoal. Destaques para “Depois do Universo”, de 2022, de Diego Freitas; “Nada de Novo no Front”, de 2022, de Edward Berger; e “O Desconhecido”, de 2022, de Thomas M. Wright. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Depois do Universo (2022), Diego Freitas Divulgação / Netflix Nina é uma jovem musicista que sofre de lúpus e precisa de um transplante de rim. Ela sonha em ser pianista na Orquestra Sinfônica, mas encontra nos problemas de saúde uma grande barreira para realizar seu sonho. No hospital, conhece o médico Gabriel, com quem sente uma conexão imediata. Ele preenche a vida de Nina com o otimismo e ânimo que ela precisa para perseguir suas aspirações musicais e desfrutar melhor da vida.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha, chamado Mark, está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já chegou no seu limite. Além disso, ela sofre de uma doença cardíaca grave. A chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece amenizar um pouco desse cotidiano tão difícil. Os dois se tornam amigos, dando esperança a Amy. No entanto, pacientes começam a cnnmorrer em circunstâncias suspeitas e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy irá arriscar a própria vida.

Roubando Mussolini (2022), Renato de Maria Sara Petraglia / Netflix Isola é um filho de ex-mártir da resistência, que foi criado para acreditar que ladrões são melhores que heróis, pois sobrevivem ao jogo. Ele é empresário em um negócio ilegal de armas e descobre que um valioso tesouro de Mussolini está sendo transferido para a Suíça. Então, ele arma um plano e convoca alguns bandidos desajustados para roubar a fortuna e dar um golpe no ditador italiano.

Vento Selvagem (2022), Fabian Medea Divulgação / Netflix Vusi e John são dois policiais corruptos, que após invadir a casa de um chefe do tráfico para roubar drogas para vender, tem seus planos frustrados quando um adolescente branco é morto. O prefeito exige que o caso receba total atenção da polícia, o que desperta tensões raciais adormecidas. Enquanto John, que é branco, sempre disse amar Vusi como um irmão, que é negro, a amizade entre eles será levada ao limite.