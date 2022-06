5 séries lançadas em 2022 e pouco conhecidas que valem a assinatura da Netflix

Se você é do tipo que ama séries, porque ao contrário dos filmes elas duram vários episódios, longas temporadas, e se desenrolam de muitas maneiras, oferecendo inúmeras possibilidades, tomando conta do seu tempo, fazendo companhia nas horas vagas e ocupando sua mente por completo, aqui está uma lista de algumas novas produções que estão disponíveis na Netflix. Então, se você ainda não conhece algumas dessas novidades, fique ligado nos títulos que poderão se tornar seu novo vício para as próximas semanas. Destaques para “Anatomia de um Escândalo”, de 2022, de S. J. Clarkson; “Clark”, de 2022, de Jonas Åkerlund; e “Do Nada, Grávida”, de 2022, de Nikolaj Feifer e Amalie Næsby Fick. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Anatomia de um Escândalo (2022), S.J. Clarkson Ana Cristina Blumenkron / Netflix James e Sophie Whitehouse vivem em um mundo perfeito. Ele é ministro do parlamento britânico e possui uma família amorosa em um lar impecavelmente feliz. Até que um segredo escandaloso vem à tona. Ele é acusado de um crime chocante e a advogada Kate Woodcroft ameaça destruir o casamento de Whitehouse e o prestígio que ele tem perante o povo.

Clark (2022), Jonas Åkerlund Audrius Solominas / Netflix Baseada na vida de Clark Olofsson, que, de um bandido medíocre, se tornou o primeiro gângster celebridade na Suécia. Enigmático e incompreendido, Clark teve condenações por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e assalto a bancos. Com mais da metade de sua vida vivida atrás das grades, ele deixou um rastro de trauma, desgosto e devastação por onde passou e deu origem para a chamada “Síndrome de Estocolmo” quando, durante um assalto a banco, fez toda Suécia se apaixonar por ele.

Do Nada, Grávida (2022), Nikolaj Feifer e Amalie Næsby Fick Tine Harden / Netflix Nana é uma médica de fertilidade que acaba de descobrir que seu período fértil está com prazo de validade bem curto. Em completo estado de embriaguez, ela se insemina com uma porção significativa do esperma de seu ex-namorado, o que inicia uma reação em cadeia de pequenas catástrofes. Ela fica grávida e agora deve explicar sua condição para o ex. Ela pretende reconquistá-lo, o problema é que ele não está nem remotamente interessado.

Heartstopper (2022), Alice Oseman Rob Youngson / Netflix Em uma escola de segundo grau na Inglaterra, Charlie é um adolescente abertamente gay e sério, enquanto Nick Nelson é um jogador de rugby alegre e de coração mole. Um dia, eles são obrigados a se sentar juntos. Logo eles se tornam amigos e Charlie se apaixona por Nick, embora pense que ele seja heterossexual. No entanto, um romance floresce entre eles, que descobrem que podem contar com uma forte comunidade de aliados e amigos.