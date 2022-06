7 filmes em alta na Netflix que vale cada centésimo de segundo de seu tempo

O cinema é uma poderosa arte, que tem a habilidade de atrair público de todas as idades, gêneros, religiões ou etnias. Os filmes se comunicam por meio de imagens e palavras e conseguem alcançar todo tipo de espectador. É uma poderosa ferramenta de difusão de pensamentos, de histórias, conhecimento e diversão. O cinema tem poder de alimentar a imaginação e a criatividade, mas também de fazer esquecer e abstrair as preocupações. A Netflix tem um acervo que contém produções para todos os gostos possíveis. A Revista Bula selecionou alguns títulos riquíssimos que valem cada centésimo de segundo do seu tempo. Destaques para “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar; “A Voz do Empoderamento”, de 2022, de Sanjay Leela Bhansali; e “RRR – Rise Roar Revolt”, de 2022, de S.S. Rajamouli. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

A Voz do Empoderamento (2022), Sanjay Leela Bhansali Bhansali Productions Gangubai foi enganada por seu amante, que a levou a Mumbai com a promessa de torná-la uma estrela de Bollywood. No entanto, ele a vendeu como prostituta. Anos mais tarde, Gangu se torna uma espécie de liderança feminina e as garotas do bordel se tornam sua família. Então, ela decide entrar para a política para defender essas mulheres. Sua jornada é repleta de desafios, adversários e estigmas sociais que despertarão em Gangu seu lado mais forte.

O Soldado que não Existiu (2021), John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), Jon Watts Divulgação / Sony Pictures Releasing Aos 15 anos, Peter Parker tem uma vida agitada. Ele entende de ciência e tecnologia e já lutou contra o Capitão América. Cansado de ser apenas o Homem-Aranha, Peter quer se unir aos Vingadores e lutar contra alienígenas e outras forças perigosas, mas Tony Stark insiste que ele deve se ocupar apenas com coisas da sua idade. Como todo adolescente, Peter não é de obedecer aos mais velhos. Quando descobre uma gangue que usa tecnologia alienígena para cometer crimes, ele tenta provar para Tony que está pronto para se unir ao grupo de heróis. No entanto, um novo vilão, Adrian Toomes atravessa seu caminho e o Homem-Aranha está decidido a derrotá-lo, apesar das contestações de Tony.

A Voz do Silêncio (2016), Naoko Yamada Divulgação / Shochiku Shoko Nishimiya é uma menina surda que acaba de ingressar em uma nova escola. Quando as outras crianças percebem que ela é um pouco diferente, passam a praticar bullying e a isolar, liderados por Shoya Ishida. Quando as crueldades passam dos limites, Shoko se vê forçada a mudar de escola. Ao notarem que a partida foi ocasionada pelas maldades, os colegas passam a culpar Shoya por atormentar a menina e o condenam ao ostracismo. Seis anos depois, ele decide procurar a vítima para se redimir.

Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014), Damien Chazelle Divulgação / Sony Pictures Andrew Neiman é um músico talentoso, que consegue entrar no prestigiado conservatório de música de Manhattan, a Schaffer Academy. O sonho dos estudantes de música do conservatório é ser convidado para à banda de jazz, regida pelo severo professor Terence Fletcher. Ele treinou alguns dos melhores instrumentistas de jazz da atualidade, mas agradá-lo não é uma tarefa fácil. Seus métodos incluem assédio moral, agressões e completa humilhação, além de forçar seus alunos ao limite da exaustão. Andrew é convidado para ser o baterista da banda, mas o que começa como um sonho, pode se tornar o fim do seu amor pela música.

Memórias de uma Gueixa (2005), Rob Marshall Divulgação / Columbia Pictures Chiyo vive em uma vila de pescadores e tem apenas nove anos quando é vendida para uma casa de gueixas. No lugar, Chiyo desperta a inveja de Hatsumomo, que tenta humilhá-la e envergonhá-la constantemente. No entanto, Chiyo é acolhida por Mameha, que a ensina tudo que precisa. Ao crescer, ela se torna uma gueixa e passa a desfrutar de uma vida de privilégios. Mas logo a Segunda Guerra Mundial irá transformar a realidade de todos.

Bônus